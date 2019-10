PKO BP ostrzega przed przestępcami podszywającymi się pod pracowników banku. Wysyłają oni fałszywe maile z linkami, których otworzenie może spowodować zainstalowanie złośliwego oprogramowania.

Największy bank w Polsce poinformował w komunikacie, że przestępcy rozsyłają fałszywe maile z linkami do formularzy kredytowych. "Proszą w nich o uzupełnienie formularza potrzebnego do złożenia wniosku kredytowego" - wskazano.

Przedstawiciele banku podkreślili jednak, że "PKO Bank Polski nie jest nadawcą takich maili". "Kliknięcie w link może spowodować pobranie i zainstalowanie złośliwego oprogramowania" - dodano.

Zdaniem przedstawicieli banku, "może ono posłużyć do przejęcia poufnych danych dostępu do bankowości elektronicznej".

W przypadku skorzystania z linku w wiadomości i podania jakichkolwiek danych na stronie internetowej przypominającej serwis iPKO, klienci są proszeni o kontakt z bankiem.

PKO BP ostrzega klientów

PKO BP przypomina, by zachować ostrożność i ograniczone zaufanie do wiadomości, w których znajduje się prośba o skorzystanie z linku lub podanie poufnych danych. "Nie odpowiadaj na nie i nie ujawniaj swoich danych" - podkreślono.

Jednocześnie zwrócono uwagę, że bank nigdy nie rozsyła do klientów maili z linkami do zalogowania się do serwisu internetowego. Ponadto, należy również pamiętać, by sprawdzać poprawność adresu strony w przeglądarce internetowej.

"Zawsze zwracaj uwagę na niestandardowy wygląd strony logowania, na przykład niewłaściwy adres, brak obrazka bezpieczeństwa, nietypowe komunikaty" - czytamy w komunikacie.

Ofensywa oszustów

To nie jest pierwsze ostrzeżenie przed oszustami w ostatnich dniach. W sobotę informowaliśmy o ostrzeżeniu wydanym przez ING Bank Śląski.

"Możesz otrzymać SMS-a, którego nadawca podszywa się pod nasz bank lub inną instytucję finansową. W SMS-ie znajduje się informacja, że ktoś wysłał Ci przelew na telefon, kod, kwota oraz link do odbioru pieniędzy" - mogliśmy przeczytać w komunikacie na stronie.

Przed oszustami wysyłającymi wiadomości ze złośliwym oprogramowaniem ostrzegał również w tym tygodniu mBank.