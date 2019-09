Brak dostępu do bankomatów, bankowości internetowej i mobilnej, a także problemy z płatnościami w internecie. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają na klientów kilku banków.

PKO BP

Na utrudnienia muszą przygotować się klienci największego banku w Polsce - PKO BP.

Jak poinformowano w komunikacie, w sobotę, w godzinach 0.01-11.00 wystąpią utrudnienia w realizacji przelewów natychmiastowych (Express Elixir) i międzybankowych przelewów na telefon BLIK. Ponadto, w sobotę, w godzinach 0.01-16.00, wystąpią utrudnienia w realizacji przelewów zagranicznych.



"W czasie przerwy pozostałe funkcje serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, aplikacji IKO oraz wszystkie karty płatnicze PKO Banku Polskiego będą działały bez zakłóceń" - wskazano.

ING Bank Śląski

W najbliższy weekend prace serwisowe zaplanowano również w ING. W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach od 0.00 do 5.30, mogą wystąpić problemy z działaniem: bankomatów i wpłatomatów, Mojego ING, aplikacji mobilnej Moje ING mobile, ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych (Płać z ING).

To jednak nie wszystko. W sobotę, od godziny 14.00, nie będzie możliwości natychmiastowego rozliczania wymiany walut w internetowym kantorze i wykonywania operacji księgowych w trybie online.



"Przelewy wewnętrzne (pomiędzy rachunkami w naszym banku), przyjęte do realizacji po godzinie 14.00, będą realizowane tego samego dnia, ale zaksięgowane będą w poniedziałek. Przelewy zewnętrzne, przyjęte do realizacji po 14.00, zostaną zrealizowane w poniedziałek" - poinformowano w komunikacie.

"Wszystkie ważne przelewy i wymiany walut w kantorze, zrób w sobotę do godziny 14.00. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wcześniej wypłać gotówkę" - radzą przedstawiciele ING.

Podobne utrudnienia dla klientów ING Banku Śląskiego wystąpią również w następny weekend.

Credit Agricole

Przerwę systemów informatycznych zaplanowano także w Credit Agricole. W piątek od godziny 23.00 do godziny 6.00 w sobotę niedostępne będą: serwisy CA24 (internetowy, mobilny, telefoniczny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR oraz płatności internetowe Przelew Online, BLIK.

"W czasie przerwy nie będzie można zalogować się na swoje konto w e-banku i aplikacji mobilnej jak również zapłacić za zakupy przelewem online w sklepie internetowym. Nie będzie możliwe również otrzymywanie powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą czy odpowiedzi na wysłane zapytanie o saldo" - czytamy.

Jak podano, serwis telefoniczny CA24 będzie dostępny wyłącznie w zakresie zastrzegania kart - poza zastrzeżeniem karty, nie będzie możliwe wykonanie żadnej innej operacji w tym serwisie.

Jednocześnie, przedstawiciele Credit Agricole nie przewidują utrudnień w korzystaniu z kart płatniczych w sklepach i punktach usługowych, a także przy wypłacie gotówki z bankomatów.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud, aplikacji mobilnej oraz wystąpią przerwy w dostępie do infolinii banku.

Lion's Bank

Na utrudnienia muszą przygotować się także klienci Lion's Bank, czyli marki należącej do Idea Banku. W piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej.

Bank Pocztowy

W związku z pracami administracyjnymi w niedzielę, w w godzinach 7.00-13.00, nie będzie możliwości dokonania płatności kartami w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji dodatkowym hasłem 3D Secure.

Usługa 3D Secure służy do zabezpieczenia transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty w internecie. Polega ono na dodatkowej autoryzacji transakcji kodem jednorazowym, wysyłanym klientowi bezpłatnym SMS-em na numer podany jako numer kontaktowy z bankiem.

Nest Bank

W sobotę, od godziny 4.00 do 10.00, niedostępne będą formularze wniosków i dyspozycji, w tym między innymi: wnioski kredytowe, wnioski o otwarcie rachunku, dyspozycje zmiany danych, wniosek o wydanie zaświadczenia, formularz reklamacji, wnioski o świadczenia 500 plus i Dobry Start.