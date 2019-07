PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wniosek - zgłoszenie koncentracji, w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Lotosem - poinformowała w środę spółka. Wniosek zaczyna formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

PKN Orlen poinformował, że wniosek dotyczy planowanego przejęcia "bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos". We wniosku opisano działalność stron planowanej transakcji na określonych rynkach, przedstawiono też argumentację dotyczącą wpływu transakcji na konkurencję na tych rynkach - podał Orlen.



Coraz bliżej wielkiej fuzji. Kolejny krok Orlenu w lipcu Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział we wtorek w Gdańsku, że wniosek do... zobacz więcej » Spółka poinformowała też, że załączono pakiet dokumentów wewnętrznych obydwu spółek, które "mają pozwolić Komisji Europejskiej na zweryfikowanie trafności podnoszonej argumentacji".

Jeden silny gracz

PKN Orlen ocenia, że finalizacja procesu przejęcia Lotosu pozwoli na stworzenie jednego silnego gracza z międzynarodowym potencjałem, zintegrowanego wewnętrznie, jeszcze bardziej liczącego się na rynku dostaw ropy.



"Połączenie jest konieczne z punktu widzenia przyszłości biznesowej obu firm, budowania ich wartości dla akcjonariuszy, bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także interesu klientów indywidualnych i lokalnych społeczności" - powiedział, cytowany w komunikacie PKN Orlen prezes spółki Daniel Obajtek.

Jak dodał, "sprawne przeprowadzenie procesu to dla nas priorytet, a złożenie formalnego wniosku do Komisji najlepiej pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani i skuteczni w jego realizacji".



Obajtek dodał, że "w biznesie skala ma znaczenie". "Rozumieją to wszyscy znaczący europejscy i światowi gracze w branży paliwowo-energetycznej, którzy procesy konsolidacyjne mają dawno za sobą. Jeden silny podmiot to możliwość skutecznego konkurowania na wymagającym rynku, większa stabilność krajowej gospodarki, również w obszarze cen paliw, a także intensyfikacja inwestycji ukierunkowanych na rozwój" - dodał prezes PKN Orlen.

Rynek stacji paliw

PKN Orlen ma obecnie 1787 stacji paliw w Polsce. Po przejęciu Grupy Lotos liczba ta zwiększyłaby się do 2382 punktów. W przeliczeniu na udziały rynkowe stacje Orlenu mają w Polsce około 34 proc., a po przejęciu sieci Lotosu udział ten wzrósłby do ponad 40 proc.



PKN Orlen ma też obecnie 582 stacje paliw na rynku niemieckim (stacje ekonomiczne pod marką Star), 409 w Czechach (pod marką Benzina, Orlen szacuje swój udział w tamtejszym rynku detalicznym na ponad 23 proc.) oraz 25 stacji na Litwie.

Orlen i Lotos na polskim rynku konkurują głównie z firmami: BP, Shell i CircleK.