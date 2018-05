O 5,1 proc. rok do roku wzrósł Produkt Krajowy Brutto w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku - wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To więcej niż oczekiwali analitycy.

Produkt Krajowy Brutto w pierwszym kwartale 2018 roku wzrósł o 5,1 proc. rok do roku. Porównując do ostatniego kwartału ubiegłego roku (kiedy to PKB wzrosło o 4,9 proc.), gospodarka przyspieszyła o 1,6 procent. Tak wynika z najnowszego flash szacunku GUS. To więcej niż prognozowali ekonomiści ankietowani przez Polską Agencję Prasową. Oczekiwali oni wzrostu na poziomie 4,8 proc. rok do roku.

Poprawa w budownictwie

Dyrektor departamentu rachunków narodowych GUS Maria Jeznach oceniła, że na wynik PKB w pierwszym kwarttale mocny wpływ miała produkcja budowlano-montażowa.



- Można mówić o zdecydowanej poprawie sytuacji w budownictwie. Oceniamy pozytywny wpływ produkcji budowlanej montażowej na PKB w I kwartale, który może przekroczyć wpływ tej produkcji na PKB - w całym 2017 roku. Szacujemy, że sprzedaż produkcji w I kwartale była wyższa realnie o ponad 26 proc. wobec analogicznego kwartału ubiegłego roku - mówiła.

Pozytywny wpływ

- Jeśli chodzi o przemysł, to pozytywny wpływ przemysłu na PKB będzie oscylował wokół poziomu wpływu notowanego w całym 2017 roku - dodała.



Jeznach powiedziała, że wyższy rok do roku był też wpływ handlu na PKB. - W pierwszym kwartale oceniamy nieznacznie wyższy rok do roku wpływ tego segmentu na PKB. Z kolei niżej niż przed rokiem ocenimy pozytywny wpływ usług transportowym - dodała.

Siła polskiej gospodarki

Eksperci Konfederacji Lewiatan uważają, że motorem napędowym wzrostu pozostaje konsumpcja prywatna, która mogła urosnąć o ponad 5 proc. "Nasza gospodarka świetnie rozpoczęła rok, nie oglądając się na słabsze wyniki gospodarek strefy euro, szczególnie Niemiec, gdzie w pierwszym kwartale PKB wzrósł tylko o 1,6 proc" - ocenia Konfederacja Lewiatan.



Z kolei minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński uważa, że dane GUS dowodzą siły polskiej gospodarki. Kwieciński dodaje jednak, że kolejne kwartały przyniosą spowolnienie dynamiki wzrostu. Jego zdaniem, pogorszeniu może ulec koniunktura zewnętrzna.

Pełne dane o PKB w I kwartale 2018 roku GUS poda 30 maja.