W trzecim kwartale 2019 roku Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,9 procent - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że gospodarka przyhamowała, bo jeszcze kwartał wcześniej rozwijała się w tempie 4,6 procenta.

Ekonomiści oczekiwali, że w trzecim kwartale 2019 r. PKB Polski wzrośnie o 4,1 proc. rok do roku. Obserwowany wzrost jest więc niższy od przewidywań, a dynamika wyraźnie spowolniła w porównaniu z drugim kwartałem.

GUS podał w piątek również dane o inflacji. Według szacunku flash, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 r. wzrosły o 2,6 proc. w ujęciu rocznym.













- Polska gospodarka rozwija się stabilnie, pomimo zawirowań w gospodarce światowej - skomentowała dane minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

- W naszej ocenie dynamika aktywności polskiej gospodarki widoczna w trzecim kwartale 2019 roku utrzyma się również w ostatnim kwartale roku. Prognozowane przez nas na czwarty kwartał 3,9-procentowe tempo wzrostu gospodarczego pozwoli na osiągnięcie w całym 2019 roku wzrostu PKB na poziomie 4,2 procent - dodała Emilewicz.

Minister podkreśliła, że to "konsumpcja (była - red.) nadal głównym czynnikiem wzrostu".

Niższy wzrost gospodarczy

Z komentarza do piątkowych danych GUS dowiadujemy się, że PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w 2019 roku do 4,2 proc. z 4,3 proc.

Bank obniżył też prognozę na czwarty kwartał 2019 roku z 4 proc. do 3,8 proc. Ekonomiści zaznaczyli, że do rewizji prognoz przyczynił się rozczarowujący wzrost konsumpcji oraz szybszy i głębszy spadek inwestycji publicznych w trzecim kwartale 2019 roku.

Po raz pierwszy od 2016 roku

- Najniższy od blisko trzech lat wzrost gospodarczy potwierdza, że wchodzimy w fazę spowolnienia koniunktury - uważa ekonomista z banku Pekao Adam Antoniak.

- Jak należało tego oczekiwać, pogorszenie koniunktury na świecie zaczyna w coraz bardziej widocznym stopniu odciskać swoje piętno na wzroście gospodarczym w Polsce. Słabnący popyt zagraniczny i niepewność co do perspektyw wzrostu gospodarczego przekładają się na negatywne nastroje przedsiębiorstw i ich skłonność do inwestycji - komentuje Antoniak.

Według niego w IV kwartale br. należy spodziewać się tempa wzrostu PKB zbliżonego do wyniku III kw. 2019 r., przy dalszym spowolnieniu rocznego tempa wzrostu inwestycji i przy wzroście konsumpcji w tempie przekraczającym 4 proc. rdr.

- Kolejne kwartały przyniosą dalsze spowolnienie tempa wzrostu inwestycji - dodał Antoniak.

Ekonomiści z Pekao w 2019 r. szacują wzrost gospodarczy na 4,3 proc., a w 2020 r. prognozują spowolnienie do 3,4 proc.



W 3Q19 wzrost PKB poniżej 4% r/r po raz pierwszy od 4Q16. Wciąż solidny wzrost konsumpcji przy dalszym spowolnieniu tempa wzrostu inwestycji. Znaczący pozytywny wkład wymiany handlowej z zagranicą (+0,8 p. proc) przy negatywnym wpływie zmiany stanu zapasów (-0,7 p. proc). pic.twitter.com/a2lbKIAmLO — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) November 29, 2019

Eksperci z Pekao podkreślają też, że "kolejne miesiące przyniosą wyraźny wzrost inflacji konsumenckiej".



W XI inflacja CPI wciąż blisko celu NBP (2,6% r/r). Wyższa niż X skala rocznego wzrostu cen żywności, przy pogłębieniu spadku cen paliw r/r. Kolejne miesiące przyniosą wyraźny wzrost inflacji konsumenckiej, a jego skala w 1Q20 będzie głównie uzależniona od zmian cen prądu. pic.twitter.com/faDGJjzASR — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) November 29, 2019

Ostrożny konsument

Także ekonomiści mBanku zdecydowali się obniżyć prognozę wzrostu PKB Polski w 2020 r. do 2,8 proc. z 3,2 proc..

"Winne głównie inwestycje, a i konsument wydaje się znacznie bardziej ostrożny" - napisali.



Słaba struktura w PKB za III kwartał skłania nas do rewizji prognozy wzrostu na 2020 rok do 2,8% (poprzednio 3,2%). Winne głównie inwestycje, a i konsument wydaje się znacznie bardziej ostrożny. — mBank Research (@mbank_research) November 29, 2019

Co do inflacji, to ekonomiści mBanku uważają, że będzie rosła do wiosny.



Inflacja 2,6% w listopadzie (flash). Żywność jakoś mało wzrosła (+0,3% m/m). Nie zdziwimy się, jeśli finalny odczyt będzie oczko wyżej. Ten wydaje się ”na ostrzu noża”.



Tym niemniej, listopad to początek serii monotonicznych wzrostów CPI, które powinny się zakończyć na wiosnę. — mBank Research (@mbank_research) November 29, 2019





Szczyt inflacji na początku 2020 roku

Z kolei ekonomistów ING Banku Śląskiego zaskoczył "spadek dynamiki konsumpcji prywatnej".

"Programy fiskalne miały bardzo słabe przełożenie na wydatki gospodarstw domowych. Dalej mocno rosły natomiast oszczędności - taka tendencja raczej utrzyma się też w kolejnym kwartale" - stwierdzili.



Duży spadek dynamiki konsumpcji prywatnej (z 4,4% do 3,9%) stanowi zaskoczenie. Programy fiskalne miały bardzo słabe przełożenie na wydatki gospodarstw domowych. Dalej mocno rosły natomiast oszczędności - taka tendencja raczej utrzyma się też w kolejnym kwartale. pic.twitter.com/j49F8VsDBP — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) November 29, 2019

Zdaniem ekspertów z ING, "wzrost inflacji (2,6 proc.) w listopadzie to głównie efekt zmiany dynamiki cen żywności".