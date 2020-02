Polska gospodarka w ostatnim kwartale 2019 roku wzrosła o 3,2 procent rok do roku - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w IV kwartale PKB wzrósł o 3,1 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP przewidywali, że w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku polska gospodarka urosła o 3,0 proc. rdr.

Ekonomiści banku PKO BP uważają, że dane GUS dotyczące IV kwartału wskazują na to, że w całym 2019 roku PKB Polski urosło o 4,1 proc., a nie jak wcześniej podawał GUS - 4,0 proc. Eksperci przypominają też na Twitterze, że w 2018 roku wzrost gospodarczy wyniósł 5,1 proc.



Final 4q19 GDP growth estimate for #Poland (3.2% y/y vs. flash 3.1% y/y) implies annual GDP growth in 2019 of 4.1% (higher than initially estimated by StatOffice (4.0%)) vs. 5.1% in 2018. — PKO Research (@PKO_Research) February 28, 2020

Z kolei ekonomiści banku Pekao zwracają uwagę, że w IV kwartale 2019 roku "konsumpcja prywatna wzrosła o 3,3 proc. rdr" i jest to najniższy wzrost od II kwartału 2016 roku.

"Wzrost inwestycji o 4,9 proc. rdr. Bardzo niska dynamika eksportu (+1,4 proc. rdr) i spadek importu (o 0,7 proc. rdr). W 2020 r. oczekujemy wzrostu gospodarczego na poziomie 3,4 proc." - napisali eksperci.



W 4Q19 wzrost PKB obniżył się do 3,2% r/r. Konsumpcja prywatna wzrosła o 3,3% r/r – najniższy wzrost od 2Q16. Wzrost inwestycji o 4,9% r/r. Bardzo niska dynamika eksportu (+1,4% r/r) i spadek importu (o 0,7% r/r). W 2020 r. oczekujemy wzrostu gospodarczego na poziomie 3,4%. pic.twitter.com/037YHyvQt2 — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) February 28, 2020

Główny ekonomista XTB - dr Przemysław Kwiecień - podkreśla, że struktura PKB w IV kwartale 2019 roku "wygląda bardzo słabo" i widzi "w zasadzie same rozczarowania - słabe inwestycje, konsumpcja prywatna, eksport".

"Punkt wyjścia do obecnych problemów jest zatem kiepski" - stwierdza w odniesieniu do silnego wpływu epidemii koronawirusa na gospodarkę światową.



Struktura PKB w Q4'19 wygląda bardzo słabo, w zasadzie same rozczarowania - słabe inwestycje, konsumpcja priv,eksport

...punkt wyjścia do obecnych problemów jest zatem kiepski pic.twitter.com/w6GjLNnJoI — Przemysław Kwiecień (@PrzemekSNR) February 28, 2020

