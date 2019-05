Odtwórz: Co to jest klin podatkowy?

Około 16 milionów - tyle PIT-ów złożono przez internet w rozliczeniu podatkowym za 2018 rok - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. Jak podkreślono, to rekordowy wynik, który jest o prawie 5 milionów wyższy niż w zeszłym roku. Ze wstępnych danych wynika, że około 2,2 miliona deklaracji w tym roku zostało zaakceptowanych automatycznie przez fiskusa.

Ministerstwo Finansów podało, że według wstępnych danych, w 2019 roku padł nowy rekord złożonych elektronicznych deklaracji - około 16 milionów. Rok wcześniej było to prawie 11,4 miliona.

Zdaniem resortu finansów tak dobry wynik to zasługa nowej usługi - Twój e-PIT, którą MF po raz pierwszy uruchomiło w tym roku. Przy jej pomocy Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników wypełnione zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38.

Według informacji podanych przez resort na Twitterze około 2,2 mln PIT-ów zostało zaakceptowanych przez fiskusa automatycznie (podatnik nie zaakceptował do 30 kwietnia elektronicznej wysyłki deklaracji). Ministerstwo zastrzega jednak, że ostateczne dane będą znane za około dwa tygodnie, ponieważ deklaracje złożone w ostatnich dniach kwietnia w formie papierowej mogły jeszcze nie dotrzeć do urzędów skarbowych.

Samodzielnie wypełnione zeznania mają pierwszeństwo nad deklaracją automatycznie zaakceptowaną w usłudze Twój e-PIT. Trzeba więc poczekać, aż wszystkie wysłane dokumenty dotrą do urzędów skarbowych.

PIT przez internet

"W tym roku nasze systemy przyjęły około 16 mln elektronicznych deklaracji PIT. To absolutny rekord, o prawie 5 milionów więcej niż w ubiegłym roku (wzrost o 40 procent). Cieszę się, że Polacy tak chętnie rozliczają się elektronicznie. Jeszcze bardziej cieszy mnie jednak tak duże zainteresowanie nową usługą Twój e-PIT, za pośrednictwem której zostało złożonych prawie 7 milionów deklaracji. Wyniki te jednoznacznie pokazują, że przygotowaliśmy prostą, przyjazną i przejrzystą usługę" - powiedziała, cytowana w komunikacie, minister finansów Teresa Czerwińska.