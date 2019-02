Odtwórz: Fiskus wypełni PIT. Jak zalogować się do serwisu?

Ponad 32,6 tysiąca - tyle profili zaufanych założono w piątek, czyli w dniu uruchomienia usługi Twój e-PIT. Minister cyfryzacji Marek Zagórski poinformował na Twitterze, że to wynik dziewięć razy wyższy niż zazwyczaj. Z kolei Ministerstwo Finansów podało w sobotę, że Polacy złożyli już 100 tysięcy deklaracji za pośrednictwem nowej usługi.

O północy z czwartku na piątek na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl została uruchomiona usługa Twój e-PIT. W ramach tej usługi urząd skarbowy przygotował i udostępnił roczne zeznanie podatkowe za 2018 rok każdego rozliczającego się według zeznania PIT-37 i PIT-38. Podatnik może wybrać, czy chce skorzystać z zeznania przygotowanego przez administrację skarbową, czy samodzielnie złożyć zeznanie.



Zeznanie podatkowe będzie dostępne na Portalu Podatkowym od 15 lutego do 30 kwietnia br.

Wzrost liczby profili zaufanych

Aby sprawdzić przygotowane rozliczenie, trzeba się zalogować. Do wyboru są dwie drogi, jedną z nich jest zalogowanie właśnie przez profil zaufany. Minister cyfryzacji informował w środę, że ma go ponad 2,6 mln osób.

Minister ma powody do zadowolenia, bo liczba osób mających swój profil zaufany wyraźnie wzrosła w piątek, czyli w dniu uruchomienia usługi Twój e-PIT. Zagórski pochwalił się wynikiem w sobotę na Twitterze.

Minister ma powody do zadowolenia, bo liczba osób mających swój profil zaufany wyraźnie wzrosła w piątek, czyli w dniu uruchomienia usługi Twój e-PIT. Zagórski pochwalił się wynikiem w sobotę na Twitterze.

"32625 tyle Profili Zaufanych założono wczoraj. 9 razy więcej niż zazwyczaj! Profil Zaufany się przydaje! Także przy e-PIT" - czytamy we wpisie. Szef MC przekazał także gratulacje Ministerstwu Finansów i minister Teresie Czerwińskiej.

Jak informował jeszcze w piątek tvn24bis.pl resort cyfryzacji, w ostatnich dniach zakładano około 4 tysięcy profili zaufanych dziennie.

Jak założyć?

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis - można dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów.

Profil zaufany można założyć przez internet na dwa sposoby: za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.

W przypadku pierwszej opcji można założyć go i potwierdzić w pełni online, we wszystkie dni w tygodniu. Warunkiem jest posiadanie konta w jednym z banków: PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe lub konta na platformie Envelo.



W systemie bankowości elektronicznej banku należy wypełnić formularz o założenie profilu zaufanego. Operację potwierdza się bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy jest zaś wysyłane potwierdzenie założenia konta.

W przypadku drugiej opcji, by założyć profil zaufany należy wejść na stronę www.pz.gov.pl. Tam wybieramy możliwość założenia profilu zaufanego z potwierdzeniem w punkcie potwierdzającym, na odwiedzenie takiego punktu mamy 14 dni od złożenia wniosku.



Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w całej Polsce funkcjonuje niemal 1,5 tysiąca takich punktów. To między innymi urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie czy wojewódzkie, a także poczty.

"Usługa działa stabilnie"

Przy uruchamianiu usługi Twój e-PIT nie obyło się w piątek bez problemów. Wszystko ze względu na duże zainteresowanie podatników. Z tego powodu część osób nie mogła się rano zalogować do systemu, u niektórych kłopoty występowały także po południu.

W sobotę rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Paweł Jurek poinformował na Twitterze, że "usługa #TwójePIT działa stabilnie". "Logowanie i pobieranie dokumentów przebiega bez zakłóceń" - dodał.



Usługa #TwójePIT działa stabilnie. Logowanie i pobieranie dokumentów przebiega bez zakłóceń. — Paweł Jurek (@Pawel_Jurek) February 16, 2019

Przedstawiciel resortu finansów podał także, że Polacy złożyli już 100 tysięcy deklaracji za pośrednictwem nowej usługi.