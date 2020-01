Senat za przesunięciem do 2021 roku usługi Twój e-PIT dla przedsiębiorców

Senat przegłosował w piątek poprawkę do nowelizacji ustaw podatkowych, która daje Ministerstwu Finansów rok na udostępnienie usługi Twój e-PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Za zgłoszeniem poprawki głosowało 51 senatorów, przeciw było 47, a jeden wstrzymał się od głosu. Całą ustawę poparło 99 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Usługa Twój e-PIT funkcjonuje od połowy lutego 2019 roku. To automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych.

Podatnik, który korzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym.

Przyjęto, że usługa będzie wdrażana w dwóch etapach. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, w drugim etapie do usługi miały zostać włączone osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i składają PIT-36, PIT-36L oraz płacący zryczałtowany podatek dochodowy, tj. rozliczających się na PIT-28. Zeznania miały być dla nich dostępne w usłudze Twój e-PIT od 2020 roku (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 rok).

Tak się jednak nie stanie, bo na zmiany nie jest jeszcze gotowa Krajowa Administracja Skarbowa. Przygotowana przez rząd nowelizacja ustaw podatkowych zakładała odsunięcie bezterminowo udostępnienia usługi Twój e-PIT dla przedsiębiorców.

Pierwotnie usługa ta miała wejść w życie w lutym tego roku.

Wejście w życie

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych zaproponowała poprawkę, która - jak tłumaczył jej autor - Kazimierz Kleina z Koalicji Obywatelskiej - da rok urzędnikom resortu finansów, by przygotowali oni odpowiednie narzędzia, by usługa Twój e-PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą mogła być im udostępniona.

- Wydaje się, że to rozwiązanie bardzo łagodne, przyjazne dla obywateli, bo oni wiedzą, że jest perspektywa dobrego rozwiązania, tylko przesunięta o rok - tłumaczył Kleina podczas czwartkowej debaty w Senacie.



Poprawkę negatywnie oceniło Ministerstwo Finansów, które nie chciało by z góry określony był termin wdrożenia tego rozwiązania. - Rząd deklaruje, że uruchomi usługę w ramach projektu e-Urząd Skarbowy, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Finansów - mówił wiceminister finansów Jan Sarnowski.

MF tłumaczyło, że zmianę koniecznością dostosowania do wprowadzonych w trakcie 2019 roku ulg, między innymi dla młodych i nowej skali podatkowej. Resort zapowiedział, że Twój e-PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zostanie wprowadzony w ramach budowy e-Urzędu Skarbowego.

Miliony deklaracji

Ministerstwo Finansów w maju br. ogłosiło, że w rozliczeniach PIT za 2018 rok złożono - zarówno przez internet, jak i w formie papierowej - 19,9 miliona deklaracji. Z tego 16,1 miliona to deklaracje złożone elektronicznie, co było nowym rekordem. Spośród nich blisko 7 milionów zostało złożonych przez usługę Twój e-PIT.