Prawo i Sprawiedliwość przygotowało poprawkę do projektu budżetu na 2020 rok. Zakłada on przeniesienie ponad 100 milionów złotych środków przeznaczonych na Polonię z budżetu Kancelarii Senatu między innymi do Kancelarii Premiera, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - poinformował we wtorek poseł PiS Marcin Porzucek.

Porzucek poinformował, że poprawka została zgłoszona do Biura Analiz Sejmowych we wtorek, a w czwartek będzie omawiana na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych.

Cel poprawki