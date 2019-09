Zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS figuruje w projekcie budżetu na 2020 r., więc jest ono raczej przesądzone - powiedział w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik rządu Piotr Mueller, pytany o słowa wicepremiera Jarosława Gowina, którego zdaniem wciąż jest to "sprawa otwarta".

W projekcie budżetu na 2020 r. założono zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce). Z tego tytułu do budżetu w przyszłym roku ma wpłynąć 5,1 mld zł.



We wtorek Gowin ocenił w TVN24, że jest to "sprawa otwarta". - Wierzę, że tym argumentem, że Polska musi chuchać i dmuchać na swoich najzdolniejszych młodych ludzi, że przekonam koleżanki i kolegów ze Zjednoczonej Prawicy. Nie jestem w tym zresztą odosobniony. Identyczne jest stanowisko minister Emilewicz. To oficjalne stanowisko partii, którą reprezentujemy, czyli Porozumienia - powiedział Gowin.



Rewolucyjne zmiany w emeryturach. Jest propozycja PiS Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, by minimalna emerytura w 2020 roku wzrosła... zobacz więcej » Pytany w środę o tę wypowiedź Gowina, rzecznik rządu powiedział w TVN24: "nie wiem, jak jest w innych partiach politycznych, ale u nas można też wyrazić zdania w różnym zakresie, ale na koniec trzeba podjąć decyzję o wspólnym kierunku i ona została podjęta".

"Jest plan wprowadzenia"

Dopytywany, czy w takim razie sprawa limitu 30-krotności ZUS jest "otwarta", Mueller powiedział, że "w tej chwili w planach rządowych jest, żeby to wprowadzić". - Jest to wpisane w projekcie budżetu, więc raczej jest już to przesądzone. Oczywiście ja nie wykluczam, że coś może być zmodyfikowane, tak jak w każdym projekcie budżetu (...), natomiast na tę chwilę jest plan wprowadzenia - powiedział.



Rzecznik rządu podkreślił przy tym, że rozwiązanie ma objąć osoby zatrudnione na umowę o pracę. - Nie dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej - doprecyzował.



Limit oznacza, że ktoś to w ciągu roku zarobi więcej niż 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, nie musi opłacać składek na ZUS. Limit ten wynosi w 2019 r. 11 912 zł brutto miesięcznie, czyli 142,9 tys. zł. rocznie.

Rzecznik rządu został również zapytany o przyszłość 13. emerytury, której nie ma zapisanej w projekcie budżetu na przyszły rok. Wskazywał, że "jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, 13. emerytura będzie w przyszłym roku finansowana".

Mueller stwierdził, że "budżet był przyjmowany na sytuację, w której były określone wydatki na przyszły rok". - Program wyborczy PiS być może będzie musiał spowodować również inne modyfikacje. Chociażby obniżenie ZUS-u spowoduje to, że będziemy musieli poszukać miliarda złotych na to, aby dodatkowo przedsiębiorcom obniżyć składki przez ZUS. Jest kilka takich punktów w tym programie wyborczym, które być może będą musiały spowodować pozytywne zmodyfikowanie budżetu - dodał.

Zmiany w składkach ZUS

Mueller mówił też o planowanych zmianach w składkach na ZUS dla przedsiębiorców. Poinformował, że szczegóły rozwiązań zostaną przedstawione w sobotę, 21 września. Na pytanie, czy składka ZUS-owska będzie uzależniona od osiąganego dochodu, rzecznik rządu odpowiedział, że "do pewnego stopnia".

- W tej chwili składka ZUS jest liczona na podstawie 60 procent od średniego wynagrodzenia. Ta zasada się nie zmienia, ona zostanie zachowana - zapowiedział. Dodał, że zmiany będą dotyczyły jedynie osób, które mają niższy dochód. Dla nich poziom składek "będzie niższy, niżej liczony na obecnych zasadach".

- Osoby zatrudnione w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, które zarabiają sporo, nawet 10 tysięcy złotych (miesięcznie - red.), będą nadal płaciły zryczałtowaną składkę ZUS-owską - wyjaśniał Mueller.

