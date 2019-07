Ptaszyński o zakazie handlu: nie jest narzędziem do uratowania segmentu małych i średnich sklepów

Ptaszyński o zakazie handlu: nie jest narzędziem do uratowania segmentu małych i średnich sklepów "Źródło: TVN24 BiS"

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie sieci sklepów Piotr i Paweł. Marka została wykupiona przez holenderską firmę Spar Group Ltd.

Transakcja została przeprowadzona pod koniec maja po czym złożono wniosek o jej zatwierdzenie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Szczegóły umowy nie są na razie znane. Jak pisze jednak bankier.pl klienci sieci Piotr i Paweł powinni przygotować się na zmiany. Po otrzymaniu zgody na zakup, Grupa Spar rozpocznie reorganizację sieci, w tym rebranding. Oznacza to, że żółty szyld delikatesów zastąpiony zostanie przez przez czerwony z nazwą marek Spar.

"Ukoronowanie restrukturyzacji"

Duża sieć handlowa zamyka kolejne sklepy w Polsce. Mamy listę Tesco poinformowało w czwartek swoich pracowników o zamknięciu czterech sklepów... zobacz więcej » "Zawarta transakcja to ukoronowanie procesu restrukturyzacji sieci Piotr i Paweł" - stwierdził na początku czerwca prezes sieci handlowej Marek Miętka, cytowany w oświadczeniu przesłanym tvn24bis.pl

"Pozyskanie doświadczonego i międzynarodowego inwestora, jakim jest globalna sieć Spar to zasoby, wiedza oraz doświadczenie, jakie wnosi do Piotra i Pawła ta transakcja. To przede wszystkim poszerzenie oferty dla klientów, stworzenie nowych możliwości współpracy dla dostawców i miejsc pracy dla pracowników" - dodał.

"Jesteśmy dumni, że to właśnie polska sieć z tradycjami stanie się częścią globalnej sieci Spar" - podkreślił z kolei Rob Philipson odpowiedzialny za polski rynek z ramienia Spar Group.

Poszukiwanie inwestora

Spar to jedna z największych na świecie grup handlowych. Pierwszy sklep pod szyldem Spar powstał w 1932 roku w Holandii. Obecnie sieć liczy ponad 13 tys. placówek w 48 krajach.

Z kolei Piotr i Paweł szukał inwestora od dłuższego czasu. Na początku ubiegłego roku ogłoszono wprawdzie umowę inwestycyjną z TFI Capital Partners (towarzystwo przejęło 100 proc. udziałów w sieci), ale nadal szukano inwestora strategicznego.

List intencyjny między TFI Capital Partners a Spar Group w sprawie przejęcia udziałów podpisano pod koniec kwietnia. 30 maja podpisano zaś umowę w tej sprawie. Sklepy zapłacą za marnowanie żywności Sklepy będą miały obowiązek przekazywania niesprzedanej żywności organizacjom sp... zobacz więcej »

Branżowy portal wiadomoscihandlowe.pl, który jako pierwszy napisał o planach Spar Group, ustalił, że kluczowym elementem zapisanym w liście intencyjnym były plany utworzenia nowej spółki, w której większościowe udziały objąć miało Spar Group, a mniejszościowe udziały przypaść miały funduszom należącym do TFI Capital Partners. Nowa spółka miałaby rozwijać sieć sklepów pod szyldem Spar.

Sieci handlowe w Polsce

Ogólnopolska sieć handlowa Piotr i Paweł działa od 1990 roku. Obecnie, po zamknięciu w ostatnich miesiącach wielu placówek, ma ona około 80 punktów w całym kraju. Współtwórcami firmy byli bracia Piotr i Paweł Wosiowie.

Pod względem przychodów największą siecią handlową w Polsce jest należąca do portugalskiego Jeronimo Martins Biedronka. Pod jej szyldem działa ok 2,9 tys. placówek. Jednym z liderów pod względem liczby sklepów jest z kolei Żabka, która dysponuje 5,4 tys. lokalami.

Do największych sieci handlowych działających w Polsce należą także Lewiatan (3,2 tys. sklepów), Dino (niemal 1 tys.), Carrefour (obecnie blisko 900 sklepów), Lidl (ponad 600 placówek).