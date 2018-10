Odtwórz: Pikieta przed siedzibą LOT. "Jeżeli coś pójdzie nie tak, to ewakuacja we wtorek"

Negocjacje z zarządem trwają, nie gratulujcie nam dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy w punkcie zero - powiedziała w sobotę podczas pikiety przed siedzibą LOT Monika Żelazik, przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. - Nie damy się ograć, ale jeżeli coś pójdzie nie tak, to ewakuacja we wtorek - dodała.

W sobotę nad ranem przedstawiciele zarządu LOT jak i protestujących związkowców poinformowali, że do poniedziałku do godziny 14 strajk w spółce zostaje zawieszony. Protest rozpoczął się 18 października. W poniedziałek o godzinie 8 strony mają się spotkać i kontynuować negocjacje.

- Musimy uzgodnić sekwencję działań ze związkami zawodowymi i upewnić się, że razem dobrze rozumiemy to, co zostało zapisane w porozumieniu - powiedział w rozmowie z TVN24 Adrian Kubicki, rzecznik prasowy PLL LOT.

- Strajk jest zawieszony, rejsy będą powoli wracały do normy, liczymy, że (przywróceni - red.) pracownicy jak najszybciej rozpoczną loty naszymi samolotami, ale pewne utrudnienia mogą jeszcze potrwać przez kilka dni, dlatego że bardzo wiele osób przebywało na zwolnieniach chorobowych - dodał.



W wydanym wspólnie oświadczeniu poinformowano, że Bartosz Piechota, oddelegowany do zarządu spółki do prowadzenia negocjacji ze związkowcami, złożył deklarację "o woli pracodawcy przywrócenia do pracy przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) Moniki Żelazik, przewodniczącego Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Adama Rzeszota, oraz pozostałych 66 pracowników spółki zwolnionych z powodu strajku, który rozpoczął się 18 października 2018 roku".



Ponadto oświadczenie zawiera "deklarację o cofnięciu udzielonej 3 października 2018 r. kary nagany kpt. Adamowi Rzeszotowi, jak również cofnięcie roszczeń pieniężnych kierowanych do pracowników, którzy brali udział w strajku".

Pikieta przed siedzibą LOT

Mimo tego, że strajk został zawieszony w sobotę, odbyła się jednak zaplanowana przed kilkoma dniami pikieta Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przed siedzibą LOT.

- Rozpoczęliśmy ewakuację i tej rozpoczętej ewakuacji nigdy nie da się przerwać. W tej chwili załoga jest na pozycjach. Negocjacje z zarządem trwają, proszę nie informować opinii publicznej, że coś zostało przez nas zwyciężone, nie gratulujcie nam dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy w punkcie zero - mówiła do zgromadzonych Monika Żelazik, przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego.

- Pracodawca wyraził ochotę przywrócenia mnie do pracy i 67 zwolnionych osób (...), natomiast, czy my przyjmiemy warunki, które tutaj nas spotkały, czy my będziemy chcieli pracować dla tego pracodawcy, to zależy tylko od niego. Pracodawca ma dwa dni, żeby zmienić profil społeczny i ja mam nadzieję, że skutecznie - wskazała.

- Nie damy się ograć, ale jeżeli coś pójdzie nie tak, to ewakuacja we wtorek - podkreśliła Żelazik. Ewakuacja oznaczałaby powrót do strajku.

- Dzisiaj jest naprawdę najważniejszy okres i was bardzo proszę, jeżeli rzeczywiście chcecie doprowadzić do właściwego uregulowania konfliktu, żeby się upomnieć o sprawy pracownicze, żebyście pracowali w cywilizowanych warunkach (...), żeby bez przyszłych szykan ludzie, którzy uczestniczyli w strajku wrócili do pracy, to musicie wytrwać, musicie zjednoczyć się jeszcze bardziej - mówił Leszek Miętek, przewodniczący branży transport OPZZ.

Co dalej ze strajkiem?

Adrian Furgalski, ekspert do spraw transportu, chwalił w TVN24 zachowanie prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego.

Adrian Furgalski, ekspert do spraw transportu, chwalił w TVN24 zachowanie prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego.

Jednocześnie zwracał jednak uwagę, że jeden dzień nie wystarczy na osiągnięcie porozumienia. - Sam poniedziałek to za mało, by uzgodnić tak wiele problemów, które są w LOT - stwierdził Furgalski.

Należy pamiętać, że powrót zwolnionych pracowników, to nie jedyne postulaty. Związkowcy domagają się także powrotu regulaminu wynagrodzeń sprzed ośmiu lat. Ponadto kością niezgody są różne formy zatrudnienia. W 2013 roku powstały dwie spółki-córki Polskich Linii Lotniczych LOT: LOT Crew oraz LOT Cabin Crew. Pierwsza podpisuje umowy z pilotami, a druga z personelem pokładowym - na zasadach business to business (B2B).

- Mam nadzieję, że związkowcy też ustąpią, bo powrót do tego, co było w 2010 roku, do starego regulaminu był jedną z przyczyn (...). Gdyby załoga chciała, by wszyscy przeszli nagle na etaty, to tego się nie da zrobić, to byłoby zabójcze kosztowo dla LOT-u - podkreślił gość TVN24.