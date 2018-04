360 mieszkań z programu Mieszkanie plus w gminie Jarocin

360 mieszkań z programu Mieszkanie plus w gminie Jarocin "Źródło: tvn24"

Odtwórz: Mieszkanie plus w pigułce

Odtwórz: 360 mieszkań z programu Mieszkanie plus w gminie Jarocin

Odtwórz: 360 mieszkań z programu Mieszkanie plus w gminie Jarocin

W Siedleminie koło Jarocina odbyło się uroczyste oddanie osiedla, na którym powstało 96 mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie plus.

Mieszkania w Siedleminie zlokalizowane są w odległości 5 km od Jarocina. Osiedle ma charakter trzykondygnacyjnych szeregowców liczących po sześć mieszkań. Dostępne są kawalerki oraz mieszkania dwu- i trzypokojowe o powierzchni od 35,6 do 55,1 mkw., a stawki czynszów wynoszą 11 zł za mkw.

"Dobra jakość za doskonałą cenę"

Lokatorzy mogli już wprowadzać się do mieszkań od poniedziałku. - Do piątku jarociński TBS podpisywał dziennie około 20 umów z nowymi najemcami - poinformował burmistrz Adam Pawlicki.

Lokalne władze przyznały mieszkania w pierwszej kolejności rodzinom z dziećmi w wieku do 15 lat, które nie miały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Wśród kryteriów znalazło się także minimum dochodowe - 3 tys. zł brutto na rodzinę w przypadku mieszkania 55 mkw oraz 2 tys. zł brutto dla chętnych na lokal 35 mkw.