Odtwórz: Banknot o nominale 500 zł trafił do obiegu

Wartość banknotów w obiegu wzrosła do 222,9 miliarda złotych w drugim kwartale tego roku - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Dla porównania w analogicznym okresie w 2009 roku było to 98,6 miliarda złotych.

W tym samym czasie wartość monet wzrosła do 4,9 miliarda z 2,7 miliarda złotych.

Łączna wartość banknotów i monet w ciągu 10 lat wzrosła ze 101,3 miliarda do 227,8 miliarda złotych.

Banknoty w Polsce

Jak podał NBP, w obiegu najwięcej pozostawało banknotów o nominale 100 złotych - 1,3 miliarda sztuk. Na drugim miejscu były banknoty o nominale 200 złotych - 335 milionów sztuk.

Najmniej było zaś banknotów o nominale 500 złotych, które do obiegu weszły w lutym roku 2017. Na koniec drugiego kwartału tego roku było ich w obiegu 17,2 miliona sztuk.

Łącznie na koniec drugiego kwartału w obiegu było blisko 2,2 miliarda banknotów.



Bank poinformował też, że banknot w Polsce zużywa się średnio po 374 dniach, dopiero po tym czasie trafia ponownie do Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z danymi banku centralnego dziesięć lat temu było to 179 dni.

W przypadku monet, w obiegu najwięcej pozostawało jednogroszówek - około 7 miliardów sztuk. Na koniec drugiego kwartału w obiegu było 18,8 miliarda monet.

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim, bankowi centralnemu przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pienię­żnych Rzeczypospolitej Polskiej. Znakami pieniężnymi, emitowanymi przez NBP, są banknoty i monety.



Jak informuje NBP, zużyte lub uszkodzone banknoty i monety można wymienić na nowe w kasie dowolnego banku działającego w Polsce.