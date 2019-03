Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelę ustawy o opłatach abonamentowych. Według niej państwowe media otrzymają ponad miliard złotych z budżetu państwa.

W uzasadnieniu do noweli ustawy, pod którym podpisali się posłowie PiS, wskazano, że potrzeba uchwalenia ustawy wynika z braku "adekwatnego, stabilnego, przewidywalnego i długofalowego" finansowania mediów państwowych w Polsce.

Stwierdzono, że w dłuższej perspektywie składa się na to m.in. narastające przez lata poszerzanie kręgu osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu.

Pieniądze z budżetu

Zgodnie z ustawą mechanizm dofinansowania państwowych mediów ma bazować na emisji skarbowych papierów wartościowych. Państwowe media otrzymają ponad miliard złotych z budżetu.



Maksymalna kwota będzie ustalona "w oparciu o średnioroczną liczbę zwolnionych od opłat abonamentowych w 2017 r. oraz obowiązującej w 2018 i 2019 r. stawki opłat abonamentowych".

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do 31 maja 2019 r. ustali w drodze uchwały kwotę rekompensaty, a także wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych dla poszczególnych jednostek państwowej radiofonii i telewizji.



Następnie KRRiT przekaże uchwałę do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który z kolei zawnioskuje do ministra finansów o przekazanie jednostkom państwowej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych. Minister finansów na tej podstawie wyemituje obligacje skarbowe i przekaże je zgodnie z decyzją wskazaną w uchwale KRRiT wskazanym jednostkom.



Autorzy noweli zaproponowali, by dotacja za lata 2018-19 wyniosła 1 mld 260 mln zł.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.