Blisko 60 procent partii pieczywa i wyrobów piekarskich zakwestionowały w trakcie kontroli organy Inspekcji Handlowej. Zastrzeżenia dotyczyły głównie nieprawidłowego sposobu podawania informacji o alergenach - podało ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi na interpelację poselską. Pytany o kwestię pieczywa z głęboko mrożonego ciasta, resort poinformował, że nie są planowane żadne zmiany w przepisach.

Poseł Marek Wójcik w interpelacji skierowanej do ministra rolnictwa zwrócił uwagę, że w ostatnich latach wzrosła w Polsce popularność pieczywa wypiekanego z głęboko mrożonego ciasta. Jak wskazał, produkty oferują przede wszystkim duże sieci handlowe.



"Należy zwrócić uwagę, iż sieci handlowe przy promocji swoich wypieków, odwołują się do faktu, iż są one świeże, pomimo iż nieznany jest termin wytworzenia ciasta, z którego powstało pieczywo. Pomimo, iż polskie prawo zobowiązuje sieci handlowe i producentów pieczywa do podania informacji dotyczących m.in. wykazu użytych składników, nazwy producenta czy informacji o cieście, to jest to obowiązek przez nich lekceważony" - podkreślił parlamentarzysta.

W związku z tym, poseł Wójcik zwrócił z pytaniem między innymi o to, czy planowane jest wprowadzenie nowej definicji pieczywa "świeżego", które ograniczyłoby możliwość stosowania go wobec pieczywa wypiekanego z głęboko mrożonego ciasta.

"Rozwój nieunikniony"

"Rozwój nieunikniony"

Odpowiedzi w imieniu ministra rolnictwa udzielił Szymon Giżyński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego zdaniem, rozwój produkcji pieczywa mrożonego ze względu na wiele wiele zalet dla producentów jak i konsumentów jest nieunikniony.

Wiceminister zwracał przy tym uwagę, że regulacje dotyczące ich produkcji są wystarczające i nie wymagają dodatkowego uszczegółowienia.

"Producent jest odpowiedzialny za dobrą jakość gotowego wyrobu i powinien na podstawie badań przechowalniczych ustalić czas i warunki przechowywania ciasta w stanie zamrożenia, przy których ta jakość zostanie zachowana" - czytamy w odpowiedzi.

Przedstawiciel resortu rolnictwa zwrócił przy tym uwagę, że "niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku prawidłowego oznakowania środków spożywczych jest naruszeniem wymagań jakości handlowej, które jest sankcjonowane karą pieniężną".

W przypadku pieczywa z mrożonego ciasta są to - jak wyjaśnił wiceminister - oznaczenia "pieczywo produkowane z ciasta mrożonego" albo "pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego".

Jednocześnie Giżyński przyznał, że podanie dla tego rodzaju pieczywa informacji o jego "świeżości" może wywołać dezorientację konsumenta. "W każdym przypadku dobrowolne oznakowania produktów w miejscu sprzedaży konsumentom podlega ocenie Inspekcji Handlowej" - zauważył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi..

Kontrole Inspekcji Handlowej

Giżyński podał także wyniki kontroli pieczywa przeprowadzonych przez organy Inspekcji Handlowej w latach 2015-2017.

Jak czytamy, w 2017 roku przebadano 2 535 partii produktów, z czego zakwestionowano 1 046 partii, czyli 41,3 procent. W przypadku 520 partii chodziło o brak lub nieprawidłowy sposób podawania informacji o alergenach. Jeszcze większy problem był w latach 2015-2016, kiedy Inspekcja Handlowa zakwestionowała odpowiednio 66,4 i 63,4 procent zbadanych partii pieczywa i wyrobów piekarskich.

Łącznie w latach 2015-2017 Inspekcja Handlowa oceniła oznakowanie ogółem 11 031 partii pieczywa i wyrobów piekarskich, w tym: 2 236 partii oferowanych w opakowanych i 8 795 partii oferowanych luzem. Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu zakwestionowano ogółem 6 576 partii (59,6 procent).

"W zależności od rodzaju i charakteru stwierdzonych nieprawidłowości, Inspekcja Handlowa podejmowała działania zmierzające do ich usunięcia, stosownie do posiadanych kompetencji (...), a także nakładała na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu środki spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, w tym zafałszowane, kary pieniężne" - podkreślił sekretarz stanu w MRiRW.

