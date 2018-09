Odtwórz: Szefernaker: szefowa KBW najpierw wysłała list do mediów, a później do premiera

Niższe opłaty za energię, zwiększenie nakładów na domy seniora, rozwój lokalnej infrastruktury, a także szybszy internet. To tylko część obietnic, które podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. - Te pięć punktów będą dla nas dodatkowym paliwem, motorem na wybory samorządowe - podkreślił szef rządu.

1. Niższe opłaty za energię i odpady

Pierwszym punktem programu jest tak zwany ciepły dom.

- To co jest bolączką, zmorą zwykłych obywateli, to wysokie rachunki za ciepło, za energię. Dlatego rozpoczynamy i właśnie we wrześniu ruszamy z tym na wybory samorządowe, z największym programem termomodernizacji - Ciepły dom - niższe rachunki, czystsze środowisko, zdrowie dla ludzi - powiedział szef rządu.



Drugą "ofertą dla domu", jak dodał Morawiecki, jest obniżenie opłat śmieciowych, o ile segreguje się odpady komunalne.



- Niższe rachunki za odpady, za śmieci. Chcemy udowodnić, że przy dobrej współpracy z dobrymi gospodarzami naszych małych ojczyzn będzie to możliwe. Dlatego wdrażamy program segregujesz - płacisz mniej.Stworzymy specjalne programy preferencyjne dla spółdzielni mieszkaniowych, dla wspólnot, dla domów jednorodzinnych - dodał premier.

2. Otoczenie domu

Szef rządu Mateusz Morawiecki zapowiedział także "co najmniej dwukrotne" zwiększenie nakładów na domy seniora. - Dodatkowe środki, 500 milionów złotych w ciągu najbliższych lat, zostanie przeznaczonych na nowe place zabaw, ośrodki sportowe i siłownie plenerowe - wymienił premier.



- Byłem w jednym takim domu w Ostrołęce, przepięknie zorganizowanym - aktywność kulturalna, pomoc, rehabilitacja dla osób starszych. To bardzo potrzebne dla tych ludzi - powiedział Morawiecki.



- Wszędzie w tych gminach, tych powiatach, gdzie będą dobrzy gospodarze, gdzie będzie się jak najlepiej współpracowało, gdzie będą uczciwi gospodarze, tam zdecydowanie przesuniemy te środki w kierunku wsparcia seniorów - zapowiedział.

Szef rządu akcentował, że ważne jest gwarantowanie możliwości aktywności dla młodych ludzi, dzieci i całych rodzin.

3. Nowoczesna gmina

Wśród przedstawionych propozycji znalazł się również program "Nowoczesna gmina", który - jak mówił szef rządu - dotyczyć ma dalszego otoczenia domu: chodników, dworców i autobusów.



- Idąc do szkoły dziecko często idzie poboczem, albo wręcz po ulicy, samochody jeżdżą i zagrażają życiu, czasami zdarzają się tragedie. Dlatego w setkach, tysiącach miejsc, gdzie nie ma jeszcze chodników do szkoły, my będziemy współfinansować i na to kolejne środki przeznaczamy, żeby w wyborach samorządowych pokazać mieszkańcom, że rozumiemy ich problemy, że chcemy, żeby bezpieczna szkoła oznaczała również bezpieczną drogę do szkoły - zapowiedział premier, prezentując pierwszy z filarów programu.



Zwrócił również uwagę na "często podupadłe i odrapane" dworce lokalne, zapowiadając "największy od 50 czy jeszcze dawniej lat" program ich renowacji. - Już można zobaczyć w Miechowie, czy w Żarowie, jak taki pilotaż nam się udał. Zainwestujemy w to miliardy złotych, żeby nasze dworce z powrotem były piękne, żeby ludzie cieszyli się (nimi) w małych miejscowościach również, a nie tylko w tych wielkich - oświadczył Morawiecki.



Kolejnym elementem programu będzie wsparcie komunikacji autobusowej. - To właśnie zamykanie lokalnych dworców PKS, zwijanie linii autobusowych jest takim niechlubnym symbolem zwijania się Polski - stwierdził szef rządu. Zapowiedział jednocześnie przyznanie dodatkowych, podwojonych środków "dla tych gmin, które będą chciały odbudowywać połączenia autobusowe.

4. Szybszy internet

Ponadto premier Morawiecki zapowiedział "100 Megabitów na 100 lat niepodległości Polski".

- Czwarty punkt, bardzo ważny, żeby dzieci, młodzież, wszyscy w mniejszych miejscowościach, na wsiach, mieli takie same szanse, jak młodzież z większych miast - to 100 Megabitów na 100 lat niepodległości Polski. Autostrady internetowe są dzisiaj tak ważne, jak autostrady A1, A2, A3, czy A4 - powiedział Morawiecki.



Jak mówił, jest to program, który wprowadza Polskę w wiek cyfrowy. Podkreślił, że "Prawo i Sprawiedliwości jest partią nowoczesną".



Zapowiedział, że rząd PiS w ciągu najbliższych 3-4 lat na budowę szerokopasmowego internetu wyda 4 mld zł, aby podłączyć do niego 20 tysięcy szkół i wszystkie gminy.

5. Mieszkasz decydujesz

Morawiecki zapowiedział także, że rząd przeznaczy 300 mln zł, by wspierać gminy w budżetach obywatelskich​. - Ten piąty punkt programu, nazwaliśmy umownie "Mieszkasz, decydujesz". Chcemy, by ludzie w samorządach mogli więcej decydować o tych budżetach. Jesteśmy wiarygodni, solidni i rzetelni, bo to rząd PiS wdrożył dla miast na prawach powiatu taką regulację: pół procenta budżetu musi być przeznaczone na budżet obywatelski - zapowiedział Morawiecki.

"Chcemy, by teraz mniejsze ośrodki: obszary gmin miejsko - wiejskich i gmin wiejskich, też miały budżety obywatelskie. W tym celu, żeby zachęcić - przeznaczymy nie 130 mln zł tylko 300 mln zł - by wspierać te gminy w budżetach obywatelskich" - zadeklarował szef rządu.

Wybory samorządowe

Wybory samorządowe 2018 odbędą się 21 października. Dwa tygodnie później - 4 listopada obędzie się druga tura.