Sprawa przejęcia zakładów Autosan przez PGE jest już zaawansowana, ma to służyć rozpoczęciu supernowoczesnej produkcji autobusów elektrycznych i pojazdów służących energetyce - mówił w sobotę lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania wyborczego partii w Sanoku (podkarpackie).

Prezes PiS powiedział, że zakład Autosan prawie upadł, ale dzięki wsparciu rządu i byłej premier Beaty Szydło został uratowany i w tej w chwili ma przede sobą wielkie perspektywy.



- Chcę powiedzieć, że jest w tej chwili już zaawansowana sprawa - chociaż oczywiście to będzie trochę trwało - przejęcia tego zakładu przez PGE, czyli wielką firmę energetyczną, po to, by rozpocząć tam supernowoczesną produkcje autobusów elektrycznych, a także pojazdów, które służą energetyce, bo przecież energetyka, linie energetyczne wymagają specjalnego rodzaju pojazdów i jest tego niemało - powiedział Kaczyński.



Legendarna polska marka w rękach nowego właściciela Sanok dostaje swoją wielką szansę - powiedziała premier Beata Szydło w środę w S... zobacz więcej » - I to też będzie specjalność tej fabryki, ona ma wielką przyszłość. Autosan ma wielką przyszłość, a to jest niemała część przyszłości Sanoka - podkreślił Kaczyński.

Autosan

Autosan jest jedną z najstarszych polskich fabryk. W marcu 2016 roku fabrykę autobusów przejęło konsorcjum spółek PIT-RADWAR i Huta Stalowa Wola, należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zapłaciło za to 17,3 mln zł.

Spółka była pięć razy wystawiana na sprzedaż w przetargu. W ostatnim cena wywoławcza wynosiła 37 mln zł. Po piątym przetargu sędzia nadzorujący upadłość Autosanu zgodził się na sprzedaż fabryki z wolnej ręki.

Firma oprócz autobusów produkuje też części do tramwajów oraz kabiny do pociągów.