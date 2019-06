Polska Grupa Energetyczna ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których klienci są wzywani do spłaty zaległych należności.

Jak wynika z komunikatu spółki, do firmy zgłaszają się klienci, którzy otrzymali fałszywe e-maile wzywające do uregulowania rzekomych zaległych należności.

Wiadomości wysyłane są z adresu kojarzącego się z nazwą spółki. "Nadawca, podpisujący się jako Michał Sajewicz, informuje o rzekomo błędnym wyliczeniu wcześniejszej faktury i wzywa do uregulowania wskazanej różnicy" - poinformowano w komunikacie.

PGE zwróciło się do klientów z apelem o ostrożność oraz "niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji".

Firma stwierdziła, że "działania nieuczciwych sprzedawców to problem, z którym zmagają się wszyscy operatorzy usług", a "sprawę fałszywych e-maili PGE zgłasza do prokuratury".



Firmy energetyczne

Grupa PGE jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, z liczbą odbiorców prawie 5,3 mln. Pod względem liczby klientów - jak wynika z informacji zamieszczonych przez firmy na na stronach internetowych - przebija ją Tauron z 5,5 mln odbiorców. Enea dostarcza swoje usługi do 5,1 mln odbiorców, a Energa - blisko 3 mln.

Na piątym miejscu pod tym względem jest Innogy, - jedyna niekontrolowana przez Skarb Państwa spółka, która w 2017 roku pochwaliła się swoim milionowym klientem.