Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz problemy z płatnościami kartami przez internet. To utrudnienia, które w najbliższych czekają na klientów części banków.

Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w nocy niedzieli na poniedziałek, w godzinach 0.01-1.30, nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisów Pekao24 (w tym aplikacji PeoPay) oraz usług maklerskich.

mBank

W sobotę zostaną przeprowadzone prace, które spowodują wyłączenie internetowego mKantoru. "Dlatego z usługi nie skorzystasz w godzinach 15.00-22.00, w serwisie transakcyjnym oraz na urządzeniach mobilnych" - podano.

ING

W trakcie prac serwisowych w nocy z soboty na niedzielę, od 0.00 do 5.30, klienci mogą mieć ograniczony dostęp do płatności BLIK i płatności kartami przez internet. "Poza tym nie będzie możliwości: aktywacji i zarządzania kartami w telefonie w Moim ING mobile oraz dodawania kart do portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay)" - czytamy w komunikacie.



W trakcie przerwy niedzieli na poniedziałek, od 0.00 do 3.00, klienci mogą mieć problemy z dostępem do bankomatów i wpłatomatów banku.



"W czasie prac wciąż możesz płacić zwykłą kartą, wydaną do konta. Za zakupy internetowe zapłacisz dzięki usłudze Płać z ING. Jeśli potrzebujesz gotówki - wypłać ją wcześniej" - radzą przedstawiciele banku.

BNP Paribas

W niedzielę od godziny 6.00 do godziny 13.00 bankowość internetowa i mobilna (GOonline, Pl@net, Mobile Pl@net, BiznesPl@net, Mobile BiznesPl@net, GOmobile, BGŻ Optima) będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Jednocześnie przedstawiciele banku zapewniają, że "operacje kartowe i dostęp do bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń".

Bank Millennium

W związku z pracami modernizacyjnymi w sobotę, w godzinach 1.00-3.00, niedostępne będą: Millenet, aplikacja mobilna oraz płatności BLIK.

Getin Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z piątku na sobotę, w godzinach 0.10 do 00.40, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Credit Agricole

W nocy z piątku na sobotę, od godziny 0.00 do 2.00, mogą występować przejściowe utrudnienia w korzystaniu z naszych serwisów CA24.

Nest Bank

W niedzielę, w godzinach 0.30-5.00, wystąpi czasowa niedostępność bankowości elektronicznej i PSD2 API Nest Banku.