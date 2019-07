Problemy z płatnościami kartami oraz brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają na klientów części banków.

Bank Pekao

W związku z planowanymi pracami informatycznymi w nocy z niedzieli na poniedziałek, w godzinach 1.00-2.30, mogą wystąpić trudności w posługiwaniu się kartami debetowymi, korzystaniu z funkcji płatniczej aplikacji PeoPay oraz bankomatów Banku Pekao.

ING Bank Śląski

Na utrudnienia muszą przygotować się także klienci ING Banku Śląskiego. Powodem są prace serwisowe, które odbędą się w nocy z niedzieli na poniedziałek. W godzinach od 0.00 do 5.30 wystąpią utrudnienia w korzystaniu z: bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING (w tym Kantoru i modułu Makler) oraz aplikacji mobilnej, systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, płatności ekspresowych oraz płatności internetowych za pomocą Płać z ING.



Dodatkowo, jak poinformowano w komunikacie, w tym czasie klienci: nie zamówią i nie aktywują karty Mastercard w telefonie, nie dodadzą karty Visa zbliżeniowa do aplikacji Google Pay, nie wykonają przelewu z rachunku karty kredytowej.



"Jeśli wiesz, że w czasie prac serwisowych możesz potrzebować gotówki - postaraj się wypłacić ją wcześniej" - radzą przedstawiciele ING.

Bank BPS

W piątek od godziny 17.00 do soboty do godziny 12.00 nie będzie możliwości składania zleceń przekazów zagranicznych oraz przelewów Express Elixir. To nie koniec utrudnień. W sobotę od godziny 9.00 do 12.00 z powodu prac serwisowych niedostępny będzie system bankowości internetowej.

Euro Bank

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.35-3.00, będą trwały prace modernizacyjne. W tym czasie korzystanie z serwisu eurobank online, aplikacji mobilnej nie będzie możliwe.

Bank Pocztowy

W związku z pracami modernizacyjnymi zaplanowano przerwę w dostępie do usług Banku Pocztowego. Od piątku od godziny 21.35 do soboty maksymalnie do godziny 18.00 wystąpią przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej banku.

Nest Bank

W nocy z piątku na sobotę, od godziny 22.00 do 3.00, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dostępie do bankowości elektronicznej.