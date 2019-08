PrawdaMiedzyOczy

2019-08-13 13:40:29

W Niemczech autoryzowanym na podstawie listu telefonem fotografujemy kod QR i telefon pokazuje pin do wpisania podczas transakcji. Nazywa się to PhotoTAN. Polacy jak widać nie wymyslili nic tak prostego i genialnego. Tylko autoryzowany telefon na podstawie logowania do online banking opraz skanowania listu moze potwierdzic transakcje.