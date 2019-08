Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. To niektóre utrudnienia czekające na klientów części banków w najbliższy weekend.

Bank Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w piątek od godziny 19.00 do soboty do godziny 18.00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler.

To platforma transakcyjna dedykowana klientom zainteresowanym inwestowaniem w produkty rynku kapitałowego poprzez urządzenia mobilne.

Bank Millennium

Uważaj na swoje pieniądze. "Bardzo dobrze przygotowany atak" CERT Polska ostrzega przed "bardzo dobrze przygotowanym atakiem telefoniczn... zobacz więcej » Na utrudnienia muszą przygotować się również klienci Banku Millennium. Z powodu prowadzonych prac serwisowych w nocy z piątku na sobotę w godzinach 1.00-3.00, niedostępne będą: Millenet, aplikacja mobilna oraz TeleMillennium.



Jak dodano, w tym czasie będą dostępne płatności kartami. Przedstawiciele banku zachęcają do wcześniejszego wykonania wszystkich planowanych operacji.

Alior Bank

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 0.00-2.00, niedostępna będzie platforma Alior Trader. Powodem są prowadzone prace serwisowe.

Alior Trader to aplikacja, która umożliwia handel na globalnym rynku walutowym Forex.