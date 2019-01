Na czwartek jest zaplanowane głosowanie w komisji transportu Parlamentu Europejskiego w sprawie pakietu mobilności, czyli nowych przepisów mających objąć przewoźników drogowych. Tego dnia ma się też odbyć przed siedzibą PE w Brukseli protest przedstawicieli branży, w tym Polaków. Przewoźnicy obawiają się, że regulacje uderzą w ich firmy. "Chcecie z nami rywalizować, weźcie się do roboty" - napisali w stanowisku.

Wprowadzenie pakietu mobilności, który mają objąć przewoźników drogowych regulacjami dotyczącymi delegowania pracowników, zaproponowała Komisja Europejska.

W grudniu kraje członkowskie przyjęły stanowisko, w jakich sytuacjach kierowcy będą podlegać przepisom o delegowaniu (co oznacza zasadę równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu). Zgodnie z porozumieniem, jeśli kierowca będzie wykonywał przewóz z kraju, w którym mieści się siedziba firmy, do innego państwa, to będzie wyłączony z tych przepisów. Regulacje dotyczące delegowania będą miał zastosowanie natomiast w przypadku m.in. kabotażu, czyli przewozu ładunków pomiędzy dwoma krajami przez przewoźnika niemającego siedziby w żadnym z tych państw.

Są to propozycje niekorzystne dla firm z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski, która ma jedną z największych flot transportowych w Unii Europejskiej. Przeciwnicy regulacji wskazują, że są one protekcjonistyczne, bo wypychają te przedsiębiorstwa z rynków krajów Europy Zachodniej.

Żeby negocjacje nad ostatecznym kształtem przepisów mogły się rozpocząć, swój mandat musi przyjąć jeszcze Parlament Europejski. Czwartkowe głosowanie w komisji transportu PE ma być wstępem do tego. Jego wynik trafi prawdopodobnie na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego i wtedy europosłowie ustalą mandat do rozmów z Radą UE. Stanowisko przyjęte, Polska krytyczna. "Nie do przyjęcia" Po kilkunastu godzinach negocjacji kraje Unii Europejskiej przyjęły stanowisko w... zobacz więcej »

"Nie ma politycznego podziału"

Trudno prognozować, jaki będzie ostateczny wynik czwartkowego głosowania, bo do projektu złożono sporo poprawek. Jednak sprawozdania, które będą głosowane jako punkt wyjścia dla mandatu, są niekorzystne dla Polski.

W części są zbieżne z propozycją Rady UE, a w części zaostrzają propozycje dotyczące kabotażu, jak również czasu jazdy i odpoczynku. Część europosłów złożyła poprawki, które łagodzą propozycje regulacji.



- Wynik głosowania zależy od tego, którzy europosłowie w imieniu poszczególnych grup politycznych będą głosować. W tym przypadku nie ma żadnego politycznego podziału, jest podział geograficzny, bo ten spór jest geograficzny. Chodzi o to, aby wyeliminować z rynku sektor transportu z Europy Środkowo-Wschodniej. Część krajów regionu, jak np. Czechy i Słowacja, ma te same interesy, a jednak poparły mandat Rady UE. To znaczy, że gra toczy się nie tylko na poziomie argumentów, ale też na poziomie polityczno-handlowym - powiedział w środę europoseł Kosma Złotowski (PiS).

"Nie do zaakceptowania"

W środę w Brukseli o propozycjach nowych regulacji z przedstawicielami PE i KE rozmawiał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Spotkał się w Brukseli m.in. z Karimą Delli, przewodniczącą komisji transportu PE oraz posłami sprawozdawcami propozycji nowych regulacji (tzw. pakietu mobilności) Ismailem Ertugiem i Wimem Van De Campem. Rozmawiał też z unijną komisarz ds. transportu Violetą Bulc. W spotkaniach brali też udział ministrowie transportu Węgier, Litwy i Bułgarii. Adamczyk rozmawiał także z polskimi europosłami.

- Nie do zaakceptowania jest propozycja dotycząca powrotu samochodów co cztery tygodnie do państwa, w którym znajduje się siedziba firmy, która jest właścicielem tych samochodów. Nie do zaakceptowania jest "aresztowanie", bo przecież niczym innym jest okres karencji dla samochodów, które wykonały operacje kabotażu. Nie do zaakceptowania są propozycje, zgodnie z którymi zakazany będzie całkowicie odbiór wypoczynku w kabinie kierowcy – wskazał minister.

Podkreślił, że przyjęcie niekorzystnych przepisów uderzyłoby w dziesiątki tysięcy miejsc pracy w Polsce.

Protest

W czwartek rano protest przed PE przeciwko nowym przepisom organizują Bułgarzy, a mają w nim wziąć udział także przewoźnicy z innych krajów, w tym Polski.



Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD), które weźmie w nim udział, podało w środę, że pakiet mobilności miał chronić transport przed trudnymi ze względu na specyfikę branży przepisami o delegowaniu pracowników, a tak się nie stało. Polska i Węgry zaskarżyły dyrektywę o pracownikach delegowanych. "Protekcjonistyczny charakter" - Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie... zobacz więcej »



"Pakiet mobilności w wersji forsowanej przez państwa starej unii to sposób na eliminowanie ze wspólnego rynku niewygodnych konkurentów. Skoro trudno konkurować z przewoźnikami polskimi, bułgarskimi czy rumuńskimi, trzeba ich wyeliminować za pomocą prawa, które im zaszkodzi, a wzmocni konkurentów z Niemiec czy Francji. Taka jest filozofia projektowanych przepisów. ZMPD nie zgadza się na łamanie fundamentalnych zasad rynku europejskiego. Chcecie z nami rywalizować, weźcie się do roboty!" – napisali polscy przewoźnicy.



Piotr Szymański z ZMPD powiedział w środę, że propozycje nowych przepisów mają charakter protekcjonistyczny. - Jesteśmy wciąż dużo bardziej konkurencyjni na rynkach Europy Zachodniej w stosunku do przewoźników z tamtych krajów. (…) Liczymy, że PE weźmie pod uwagę nasze argumenty i ostateczny kompromis, który zostanie osiągnięty, będzie w większym stopniu oddawał również interesy przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej - wskazał.

Protest

Stowarzyszenie Przewoźników w Bułgarii, które jest organizatorem protestu, otrzymało od władz Brukseli zezwolenie na udział w nim 600 osób oraz 11 ciężarówek. Oprócz Bułgarów i Polaków mają w nim wziąć udział przewoźnicy z Rumunii, Węgier, Litwy i Łotwy.

Według organizatorów pakiet jest szczególnie niekorzystny nie tylko dla samej branży, lecz dla bułgarskiej gospodarki jako całości (transport odpowiada za 17 proc. PKB tego kraju). Bułgarscy przewoźnicy widzą w nowych regulacjach nie tylko chęć zniszczenia branży, ale też przejęcia pracowników firm przez zachodnie firmy.



Przed akcją protestacyjną bułgarskie władze poparły protest. W Brukseli weźmie w nim udział minister transportu tego kraju Rosen Żeljazkow. Z przewoźnikami spotkali się wcześniej prezydent Rumen Radew i premier Bojko Borisow. Według Radewa zmiany w pakiecie mobilności "są dyskryminacją wobec bułgarskiego biznesu oraz rażącym naruszeniem zasad unijnego wolnego rynku". Również premier zaznaczył, że państwo bułgarskie kategorycznie popiera żądania branży i stoi na stanowisku, że w zaproponowanym pakiecie należy wprowadzić zmiany.