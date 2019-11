Odtwórz: Co to jest klin podatkowy?

Polska zajęła 77 miejsce wśród 190 krajów w rankingu "Paying Taxes 2020" PwC i Banku Światowego. Tym samym nasz kraj nie poprawił swojego wyniku z ubiegłego roku.

W czternastej edycji raportu oceniono stan prawny obowiązujący w 2018 roku. Poszczególne kryteria, będące podstawą oceny polskiego systemu podatkowego, pozostały w większości na tym samym poziomie w porównaniu do ubiegłego roku.

Nadal dużo czasu zajmuje na przykład polskim przedsiębiorstwom realizacja obowiązków podatkowych - podobnie jak w 2017 roku były to 334 godziny. Nie zmieniła się liczba płatności podatkowych, nadal jest ich siedem.

W najnowszym raporcie odnotowano natomiast lekki wzrost całkowitej stopy opodatkowania (Total Tax & Contribution Rate) z 40,7 proc. do 40,8 proc.

W zestawieniu "Paying Taxes 2020" prześcigają nas takie państwa jak Estonia (12), Łotwa (16), Litwa (18), Rumunia (32), Czechy (53), Węgry (56) czy Ukraina (65).

Pierwsze miejsce w rankingu zdobył Bahrajn. Podium uzupełniają Hongkong i Katar. W pierwszej dziesiątce znalazła się jeszcze Irlandia, Mauritius, Kuwejt, Singapur, Dania, Nowa Zelandia i Finlandia.



"Problematyczne kwestie"

- Pomimo tego, że Polska jest klasyfikowana niżej niż nasi sąsiedzi z regionu, to warto zauważyć, że tzw. Total Tax & Contribution Rate dla Polski (40,8 proc. w 2018 vs 40,7 proc. w 2017), będący wyznacznikiem całkowitego obciążenia podatkowego przedsiębiorstwa (w stosunku do zysku) jest znacząco niższa (7 punktów procentowych) względem naszych sąsiadów, np. przywoływanej w expose premiera Mateusza Morawieckiego Estonii (47,8 proc.), która to znajduje się znacznie wyżej w tegorocznym rankingu "Paying Taxes" (na 12 miejscu). Jedynie na Łotwie ten wskaźnik jest niższy - komentuje partner zarządzający działem podatkowo-prawnym w PwC Polska Jan Wacławek.



- Problematyczne dla firm są w Polsce kwestie związane z czasem, jaki firmy poświęcają na rozliczenie podatków, zwłaszcza VAT-u - dodaje.

Jak podkreśla, o ile w podatkach dochodowych na przestrzeni ostatnich lat ten czas utrzymuje się na podobnym poziomie lub nieznacznie spada, to w zakresie VAT, podobnie jak na Węgrzech, jest wzrost.

- W tym obszarze wypadamy gorzej niż kraje grupy wyszehradzkiej, czy państwa bałtyckie, co zresztą widać w wynikach "Paying Taxes" za ostatnie lata - podkreśla.

O raporcie

Raport "Paying Taxes" to coroczne opracowanie firmy doradczej PwC i Grupy Banku Światowego. W tym roku publikacja została sporządzona już po raz czternasty.

Raport przedstawia kalkulację wszystkich obowiązkowych podatków i składek, jakie średniej wielkości spółka musiała zapłacić w 2018 roku. Mierzy obciążenia administracyjne związane ze składaniem deklaracji i płaceniem podatków, a także procedurami, które odbywają się po złożeniu deklaracji.

Podatki i składki uwzględnione w raporcie obejmują podatek od zysku (tj. podatek dochodowy od osób prawnych), składki na ubezpieczenia społeczne i podatki od wynagrodzeń płacone przez pracodawcę, podatki od nieruchomości, podatki od czynności cywilno-prawnych, podatek od dywidendy, podatek od zysków kapitałowych, podatek od transakcji finansowych, podatki od utylizacji odpadów, podatki od pojazdów i drogowe oraz inne drobne podatki i opłaty.