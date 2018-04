Karczewski o zwrocie nagród do budżetu państwa

Karczewski o zwrocie nagród do budżetu państwa

Odtwórz: Brejza: nagrody można zwrócić tylko do budżetu państwa

Temat nagród jest zamknięty. Jestem absolutnie przekonany, że wszyscy których to dotyczy, wykonają zobowiązania i przekażą nagrody na cele charytatywne – powiedział w czwartek w Sejmie wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot. Apelował do opozycji, by rozliczała członków rządu z efektów ich pracy, a nie słała kolejne interpelacje.

Szrot przedstawił w czwartek w Sejmie – na wniosek Nowoczesnej - informację bieżącą w sprawie nagród przyznanych członkom rządu przez byłą premier Beatę Szydło. Wiceszef kancelarii premiera mówił też na temat redukcji liczby wiceministrów, przeprowadzonej przez premiera Mateusza Morawieckiego.

- Po objęciu rządów w 2015 roku miała być "praca, pokora i umiar", a w zamian otrzymaliśmy pazerność widoczną gołym okiem, pokusę szybkiego wzbogacenia się (…) Skrót PiS to dzisiaj "pieniądze i stołki" albo "przywileje i stanowiska" – mówił poseł Nowoczesnej Marek Sowa. Do budżetu czy na Caritas? Zamieszanie w sprawie zwrotu nagród przez ministrów Nagrody wypłacone ministrom w 2017 roku powinny zostać zwrócone do budżetu państ... zobacz więcej »

Decyzja podjęta

Wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot oświadczył, że temat nagród w rządzie jest zamknięty. - W ostatnim czasie podjęto decyzje polityczne, które zamykają sprawę nagród, dlatego wszyscy na tej sali wiemy, że ministrowie oraz sekretarze stanu będący posłami przekażą nagrody na cele charytatywne – powiedział. Przypomniał, że termin w tej sprawie to połowa maja.



- Pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował też o tym, że ministrowie nie będą już otrzymywać nagród. Decyzje te są precyzyjne i czytelne. Jestem absolutnie przekonany, że wszystkie osoby, których te polityczne i merytoryczne decyzje dotyczą, wykonają te zobowiązania – podkreślił Szrot.



Apelował też do polityków opozycji, by zamiast słać „kolejne interpelacje i zapytania”, pozwolili pracować urzędnikom. - I rozliczajcie ich z tego, czy gospodarka się rozwija, bezrobocie jest niskie i czy Polakom żyje się lepiej – dodał.

