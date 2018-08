Rada nadzorcza KGHM powołała do zarządu Pawła Gruzę na wiceprezesa do spraw aktywów zagranicznych oraz Adama Bugajczuka na wiceprezesa zarządu do spraw rozwoju - poinformowała spółka w komunikacie.

Paweł Gruza był do tej pory podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Stanowisko w KGHM obejmie 10 września.

Z kancelarii premiera do Orlenu. Zmiany w zarządzie paliwowego giganta Rada nadzorcza PKN Orlen powołała od 1 września 2018 roku do zarządu Michała Rog... zobacz więcej » Jak możemy przeczytać na stronie resortu finansów, Paweł Gruza w latach 2000-2006 pracował w firmach doradczych, między innymi Arthur Andersen i Ernst&Young.

Od kwietnia 2016 roku był wiceministrem Skarbu Państwa, w listopadzie tego samego roku trafił do Ministerstwa Finansów. Specjalizuje się w podatku VAT, podatku dochodowym i akcyzie.

Jak podano, Gruza jest współautorem pierwszego komentarza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (1999) oraz współautor pierwszego w Polsce komentarza do unijnych dyrektyw w sprawie VAT (2004, wybór i redakcja orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE).

Ponadto był też ekspertem Fundacji Republikańskiej.

Adam Bugajczuk był wcześniej dyrektorem Departamentu Zakupów PKO Banku Polskiego.