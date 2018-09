Premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował wiceministra inwestycji i rozwoju Pawła Chorążego. "Wiceminister zagalopował się zdecydowanie w niektórych swoich wypowiedziach" - wskazał szef rządu.

Paweł Chorąży pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju od 18 stycznia br. Wcześniej, od 26 listopada 2015 roku, był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Przyczyny dymisji

Zgodnie z informacjami Wirtualnej Polski powodem decyzji o odwołaniu Chorążego miały być jego wypowiedzi między innymi podczas debaty "Jakiej polityki integracyjnej potrzebuje Polska?" zorganizowanej przez Klub Jagielloński. Wiceminister - jak podawano - mówił, że "napływ imigrantów do naszego kraju musi wzrosnąć, żeby utrzymać wzrost gospodarczy".



Chorąży miał również wypowiadać się na temat repatriantów ze Wschodu - według relacji mediów wiceminister mówił, że jest to trudne pod względem językowym i logistycznym, a z punktu widzenia finansów sprowadzenie do Polski imigrantów z Azji lub Ukrainy jest tańsze od repatriacji.

Z ministerstwa do zarządu państwowej spółki Rada nadzorcza KGHM powołała do zarządu Pawła Gruzę na wiceprezesa do spraw akty... zobacz więcej » Pod koniec sierpnia na stronie ministerstwa inwestycji zamieszczono oświadczenie wiceministra, który tłumaczył, że jego "wypowiedzi podczas dyskusji w Klubie Jagiellońskim o pracach nad polityką migracyjną nie są oficjalnym stanowiskiem rządu".

"Wszystkich, którzy poczuli się urażeni moimi wypowiedziami, przepraszam" - podkreślił.

Wygląda jednak na to, że przeprosiny nie pomogły. - Jest dymisja pana ministra Chorążego. Pan minister zdecydowanie zagalopował się w niektórych swoich wypowiedziach i to tyle, co mogę powiedzieć, bo to tematyka bardzo ważna - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Doświadczenie ministerialne

Jak możemy przeczytać na stronie resortu inwestycji Paweł Chorąży był urzędnikiem służby cywilnej od 2001 roku związanym z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a następnie Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Zajmował się Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego oraz środkami przedakcesyjnymi PHARE.

W przeszłości był odpowiedzialny między innymi za negocjacje z Komisją Europejską i nadzór nad programami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego od początku członkostwa Polski w UE.

Był członkiem misji eksperckich OECD między innymi w Turcji, Japonii i Kazachstanie.