300 złotych dla dzieci, ale pieniądze same nie przyjdą. Wszystko, co musisz wiedzieć

Partia Razem domaga się, aby wszystkie dzieci w szkołach otrzymywały bezpłatne posiłki. To jeden z elementów jej programu na wybory samorządowe – powiedział we wtorek w Lublinie Adrian Zandberg.

- Partia Razem będzie w samorządach o to walczyć, chcemy bezpłatnych posiłków w szkołach – powiedział Zandberg na konferencji prasowej, podczas której ogłosił także kandydatów Partii Razem do sejmiku woj. lubelskiego.

Zandberg podkreślił, że bezpłatne posiłki w szkołach otrzymują uczniowie w Finlandii, gdzie funkcjonuje z jeden z najlepszych systemów edukacyjnych na świecie, ale także m.in. w Szwecji i niektórych krajach naszego regionu, na przykład w Estonii. - To nie jest rozwiązanie drogie czy trudne do wprowadzenia. Najwyższy czas, żebyśmy je w końcu wprowadzili także w Polsce - powiedział.



- Partia Razem będzie w samorządach o to walczyć - chcemy bezpłatnych posiłków w szkołach, chcemy szkoły, która jest naprawdę bezpłatna, a nie bezpłatna tylko z nazwy – dodał.



Lider Partii Razem krytycznie ocenił to, że dla dzieci w klasach zerowych nie przysługuje wsparcie z programu "Dobry start", w ramach którego przyznawane jest 300 zł wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny.



- Naszym zdaniem to niedobrze, bo takie uniwersalne świadczenia działają dobrze wtedy, kiedy są uniwersalne i kiedy trafiają do wszystkich dzieciaków, które ich potrzebują. A rodzice dzieci, które idą do zerówki świetnie wiedzą, że to wiąże się już z tymi kosztami, które wymagałyby wsparcia - powiedział Zandberg.



- Partia Razem chce, żeby edukacja była naprawdę bezpłatna, a naprawdę bezpłatna edukacja oznacza szkołę, w której rodzice nie muszą co chwila wyciągać z kieszeni pieniędzy, żeby zapłacić na jedną, drugą, trzecią zbiórkę, na kolejne rzeczy, które muszą kupić lub muszą opłacić - dodał.

Partia Razem zamierza wystawić listy wyborcze do wszystkich sejmików wojewódzkich. W wybranych ośrodkach - m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Częstochowie i Łodzi - Razem we współpracy z organizacjami lewicowymi i ruchami lokalnymi wystawi też kandydatów na prezydentów oraz do rad miejskich.

W Warszawie Partia Razem - wspólnie z Inicjatywą Polska, Zielonymi i stowarzyszeniem Wolne Miasto Warszawa - popiera kandydaturę Jana Śpiewaka. W Krakowie kandydatką na prezydenta komitetu współtworzonego przez Razem jest członkini tej partii Daria Gosek-Popiołek. W Częstochowie na prezydenta miasta kandyduje polityk Razem Martin Saczek, a popiera go porozumienie Otwarta Częstochowa. We Wrocławiu Partia Razem popiera kandydaturę liderki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marty Lempart.