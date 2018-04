Odtwórz: Energia przyszłości. Co zrobi ludzkość, kiedy skończą się zapasy paliw kopalnych?

Olej napędowy najdroższy od połowy 2015 roku, ceny innych paliw też wyraźnie rosną - to efekt drogiej ropy, której ceny wywindowała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Widmo 5 złotych za litr paliwa na stacjach staje się coraz bardziej realne - przestrzegają analitycy.

W mijającym tygodniu najmocniej, bo aż o 6 groszy, wzrosła cena oleju napędowego. Aktualnie wynosi ona 4,67 zł/l. Niewiele mniej, bo o 5 groszy, podrożał litr benzyny bezołowiowej Pb95. Tankując to paliwo płacimy średnio 4,76 zł/l. Ze zwyżkowej tendencji wyłamał się jedynie autogaz, który potaniał o 1 grosz i jego cena to obecnie 2,03 zł za litr.



Kontrole na stacjach paliw. Jest minimalnie lepiej niż rok temu W 2017 roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,34 procent pobranych próbek pal... zobacz więcej » "Od dawna tankowanie benzyny i diesla nie było tak drogie. Więcej za litr 95-tki ostatnio płaciliśmy na początku marca ubiegłego roku, a diesel jest najdroższy od lipca 2015 r." - napisali w piątek analitycy e-petrol.



W perspektywie długiego weekendu - ostatni tydzień kwietnia nie przyniesie poprawy i kierowcy muszą szykować się na to, że przy dystrybutorze zapłacą jeszcze więcej.

"Przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco: 4,73-4,84 zł/l dla benzyny 95-oktanowej, dla diesla 4,66-4,76 za/l i 2,00-2,07 za/l dla autogazu" - przewidują.

Będzie drożej

Eksperci BM Reflex napisali w piątek, że ceny detaliczne paliw na polskich stacjach w nadchodzącym tygodniu będą wyższe od 3 do 5 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego. Podkreślili, że w ciągu ostatnich dziesięciu dni baryłka ropy naftowej WTI i Brent podrożała o ponad 10 proc.



Analitycy e- petrol zwracają uwagę, że tak drogiej ropy Brent nie było od listopada 2014 roku. To globalna reakcja na wejście w syryjski konflikt krajów Zachodu, a także wiszące w powietrzu zagrożenie sankcjami wobec irańskiego eksportu ropy naftowej.



Miliardy na lokalne drogi, ale nie wiadomo skąd. Poprzedni projekt upadł z hukiem Im więcej pieniędzy rząd przeznaczy na drogi, tym lepiej - uważają eksperci, któ... zobacz więcej » "Atmosfera zwyżkowa nie poddawała się nawet faktom, takim jak wzrost ilości wiertni do 815 sztuk w USA. W mijającym tygodniu informacje dotyczące zapasów w Stanach Zjednoczonych nie okazały się specjalnym zaskoczeniem. Spadek rezerw surowca wyniósł 1,1 mln baryłek - był nieco mniejszy niż się spodziewano i bliski wynikowi American Petroleum Institute" - zauważyli eksperci e- petrol.

Globalna potrzeba

Jeśli chodzi o najnowsze statystyki dotyczące globalnego zapotrzebowania na ropę naftową w 2018 roku, ogłosił je Goldman Sachs, który sugeruje, że surowiec w pierwszym kwartale tego roku notował będzie najsilniejszy wzrost od końcówki 2010 na poziomie 2,55 miliona baryłek dziennie.

Piątkowe informacje od Baker Hughes dadzą ciekawy pogląd na rynkową aktywność Stanów Zjednoczonych, które notują rekord wydobycia, jakiego nie obserwowano od połowy 2016 r., wynoszący 10,54 mln baryłek. To jednak - w opinii ekspertów - nie przełoży się na obniżki cen, które obarczone są "premią ryzyka" związaną z militarnymi zawirowaniami na Bliskim Wschodzie.