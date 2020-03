Zwolnienie ze składek ZUS, odroczenie niektórych obowiązków dla firm i korzystniejsze rozliczenia podatków. To tylko niektóre z rozwiązań przygotowanych przez rząd, mających przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii spowodowanej przez koronawirusa.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Sejm uchwalił w sobotę rano ustawę wspierającą firmy w związku z epidemią choroby powodowanej przez koronawirusa.

Oto najważniejsze elementy pakietu antykryzysowego:

Odroczenie terminu płatności składek. Lawina wniosków do ZUS Do ZUS przesłano już ponad 18 tysięcy wniosków w sprawie odroczenia terminu płat... zobacz więcej » 1. Zwolnienie ze składek ZUS

W ramach przyjętych w sobotę rozwiązań państwo ma przejąć na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego br.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać też samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych). Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby mają zachować prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

2. Dofinansowanie zatrudnienia

W ramach przyjętych rozwiązań pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez niego "przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu", w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

- nie mniej niż o 15 proc. - liczony jako "stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19".

- lub nie mniej niż o 25 proc. - obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po w stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych na skutek koronawirusa pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca ma wypłacić wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dzięki środkom z FGŚP pracodawca ma otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń (czyli 1 533,09 zł) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który skrócił wymiar czasu pracy na skutek spadku obrotów spowodowanych koronawirusem może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc. - ale nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tym "Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc., przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, tj. 2452,27 zł".

Recesja w Niemczech odbije się na polskiej gospodarce. Trzy scenariusze Prognozowana w Niemczech recesja silnie wpłynie na polską gospodarkę - wynika z... zobacz więcej » Oba świadczenia mają przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

3. Świadczenia postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Pakiet antykryzysowy przewiduje w ramach pomocy przedsiębiorcom m.in wypłatę przez ZUS świadczenia postojowego w związku z przestojem spowodowanym epidemią.

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1,3 tys. zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe ma być sumą wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej mają otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 1,3 tys. zł.

Warunkiem uzyskania postojowego jest, by przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 681 zł, czyli 3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r. Ponadto rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

4. Bez kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Pakiet antykryzysowy zawiera rozwiązania, które wprowadzają mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Ma temu służyć zwolnienie z naliczania kar umownych za - związane z epidemią - opóźnienia w realizacji przetargów.

Jednocześnie "nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych".

Dodatkowo ma być wprowadzony tzw. przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

5. Przedłużenie kredytów obrotowych i korzystniejsze rozliczenia PIT i CIT

Jedno z rozwiązań, mających ułatwić przedsiębiorcom uporanie się ze skutkami epidemii koronawirusa, przewiduje możliwość obliczenia zdolności kredytowej firmy w oparciu o dane finansowe z końca ubiegłego roku. W ten sposób gorsze wyniki przedsiębiorstwa, spowodowane tegoroczną recesją, nie będą miały wpływu na proces przyznawania pożyczki.

Dodatkowo banki zadeklarowały gotowość przesunięcia terminów spłaty kredytów obrotowych. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych – o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw.

Przyjęte przez Sejm rozwiązania umożliwiają także płatnikom PIT i CIT odliczenie tegorocznej straty, będącej skutkiem epidemii, od dochodu uzyskanego w roku 2019. Warunkiem zastosowania tego ułatwienia będzie udokumentowanie, że tegoroczne przychody firmy są przynajmniej o połowę niższe niż ubiegłoroczne.

6. Polityka nowej szansy

W ramach pakietu możliwa będzie pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą proces restrukturyzacji. Celem jest ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej.

Odwołana wycieczka, anulowanie rezerwacji w hotelu. Co możemy zrobić? Co mogą zrobić osoby, którym z powodu epidemii odwołano wycieczkę? Czy mogą doma... zobacz więcej » Odroczono niektóre obowiązki, m.in.:

- przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 roku (do 1 czerwca 2020 roku),

- przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 roku,

- przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 roku,

- przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 roku,

- odroczenie do 13 lipca 2020 roku obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),

- zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 roku,

- wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 roku,

- wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego),

- przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 roku na 1 stycznia 2021 roku,

- odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 roku,

- możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych sześć miesięcy,

- wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 roku.

7. Ułatwienia dla branży turystycznej

Przyjęte rozwiązania przewidują przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii do 180 dni od rozwiązania umowy. Dotyczy to organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe.

Pakiet antykryzysowy zakłada też możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację wydarzenia turystycznego w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pakiet wsparcia

Rządowy pakiet antykryzysowy składa się pięć filarów:

1. Bezpieczeństwo Pracowników - o wartości 30 mld zł;

2. Finansowanie Przedsiębiorstw - 74,2 mld zł;

3. Ochrona Zdrowia - 7,5 mld zł;

4. Wzmocnienie Systemu Finansowego - 70,3 mld zł;

5. Program Inwestycji Publicznych - 30 mld zł.

W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Pakiet ma być odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią.

Projekty składające się na pakiet antykryzysowy przygotowane zostały m.in. przez resorty: rozwoju, finansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządu wartość pakietu to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

Tak pracodawcy ocenili pakiet antykryzysowy



KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL