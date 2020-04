Wśród rozwiązań zapisanych w tak zwanym pakiecie antykryzysowym znalazły się świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wyjaśniamy, kto może z nich skorzystać i jakie wnioski należy wypełnić.

Jak informuje ZUS, wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, a także osobiście w placówce ZUS - poprzez wrzucenie dokumentu do skrzynki oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa" (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Zwolnienie ze składek ZUS

Jedno z rozwiązań zapisanych w pakiecie antykryzysowym przewiduje, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego tego roku. Dotyczy to składek za przedsiębiorcę i pracujących dla niego osób.

Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Ulga obejmie składki za marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 procent przeciętnego wynagrodzenia). Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne

O to świadczenie mogą ubiegać się osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło).

Świadczenie wynosi 2080 zł (80 procent minimalnego wynagrodzenia). Jest ono nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Jeżeli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Ze świadczenia mogą skorzystać osoby, których przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Postojowe dla samozatrudnionych

O świadczenie postojowe dla samozatrudnionych mogą ubiegać się osoby, których przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego tego roku.

Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.



Świadczenie wynosi 2080 zł (80 procent minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Odroczenie płatności składek

W tym przypadku można otrzymać ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Z tego rozwiązania mogą skorzystać wszyscy płatnicy składek. Dotyczy to składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. W tym przypadku nie obowiązują kryteria dotyczące wielkości firmy, czy terminu rozpoczęcia działalności. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 roku. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie.

