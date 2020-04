Resort rozwoju wspólnie z kancelarią premiera pracuje nad poszerzeniem pakietu antykryzysowego - potwierdziła w poniedziałek minister Jadwiga Emilewicz. Prace nad kolejną specustawą na pewno potrwają "do końca tygodnia" - poinformowała.

- Pracujemy nad tym wspólnie z KPRM. Na pewno ten tydzień to jest tydzień rozmów z pracodawcami i stroną społeczną. Jednocześnie ewaluujemy (oceniamy funkcjonowanie - red.) obecną tarczę - powiedziała Emilewicz, pytana o horyzont czasowy zaprezentowania drugiej wersji pakietu antykryzysowego.

- Codziennie rano odbieram raporty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z urzędów pracy. Mamy ponad 200 tysięcy osób, które już wystąpiły z wnioskami o ulgi, zawieszenie składek na ubezpieczenia społeczne. Mamy kilka tysięcy przedsiębiorców, którzy już dzisiaj wystąpili o postojowe, dzięki czemu będą mogli wypłacić pensje na koniec kwietnia, utrzymają miejsca pracy - poinformowała.



Minister zaznaczyła, że zarówno praca nad nową tarczą, jak i ewaluacją dotychczasowych zapisów powinna odbywać się "w dobrym tempie", aby zauważyć, czy wprowadzone już instrumenty działają oraz jakich rozwiązań jeszcze potrzeba. Podkreśliła, że prace te na pewno potrwają "do końca tygodnia".

"Dziś najważniejszą rzeczą jest stabilizacja"

Jarosław Gowin oświadczył w poniedziałek, że podaje się do dymisji. Dodał też, że Porozumienie pozostaje częścią Zjednoczonej Prawicy, a na funkcję wicepremiera została zarekomendowana właśnie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

- Dziś najważniejszą rzeczą jest stabilizacja i zapewnienie bezpieczeństwa - zarówno tego zdrowotnego, jak i gospodarczego - Polaków. Bo to, co dziś jest podstawową troską Polaków, to jest to, czy będą mieli prace, czy uzyskają pensje, czy będą mieli za co utrzymać swoje rodziny i swoje dzieci w tym trudnym czasie. I to są podstawy decyzji, którą podjęliśmy i którą zaakceptowaliśmy, którą zarekomendował nam premier Jarosław Gowin - oświadczyła Emilewicz.

Dodała też, że podejmowane będą kolejne inicjatywy ustawodawcze dotyczące zwalczania skutków epidemii.

- Na pewno Porozumienie będzie jasnym i mocnym głosem, będzie rekomendować dalsze zmiany w zakresie wsparcia i utrzymania miejsc pracy, w zakresie wsparcia podmiotów gospodarczych, abyśmy przetrwali największy kataklizm gospodarczy, jaki spotyka Polskę w ciągu ostatnich stu lat - podkreśliła Emilewicz.

OPZZ o pakiecie, apel pracodawców

O rozszerzeniu pakietu antykryzysowego mówił w poniedziałek w TVN24 przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzej Radzikowski.

- Jak przyglądamy się tym propozycjom, to w naszej ocenie one nie zmieniają w zasadzie sytuacji pracowników i pracodawców - powiedział.

Wcześniej o tak zwaną tarczę antykryzysową 2.0 zwrócili się do rządzących przedstawiciele przedsiębiorców. Pod apelem podpisała się Konfederacja Lewiatan, ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Business Center Club i Związek Rzemiosła Polskiego.

- Biznes, rynek, kryzys gospodarczy, one nie czekają, tak samo jak zresztą jak ten wirus - mówił w sobotę w TVN24 prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

Pakiet antykryzysowy

Obowiązujący od 1 kwietnia pakiet dla przedsiębiorców ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in.: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj), świadczenie postojowe do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.



W poniedziałkowej rozmowie na antenie RMF FM szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że w tym tygodniu zostanie ogłoszone rozszerzenie pakietu. - Ale te instrumenty, które będą tam wprowadzane, będą dotyczyły głównie płynności przedsiębiorstwa - stwierdził.

