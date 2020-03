Premier: pakiet antykryzysowy to plan na kilka najbliższych miesięcy

Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT - takie rozwiązanie, jak wynika z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju, zawiera rządowa propozycja tak zwanej tarczy antykryzysowej.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę po posiedzeniu Rady Gabinetowej pakiet działań wspierających przedsiębiorców, pracowników i inwestycji publicznych w obliczu epidemii koronawirusa, nazwany tarczą antykryzysową.

Ma ona składać się pięć filarów: Bezpieczeństwo Pracowników - o wartości 30 mld zł, Finansowanie Przedsiębiorstw - 74,2 mld zł, Ochrona Zdrowia - 7,5 mld zł, Wzmocnienie Systemu Finansowego - 70,3 mld zł, Program Inwestycji Publicznych - 30 mld zł.

W poniedziałek projektem specustawy ma zająć się Rada Dialogu Społecznego, a następnie projektem zajmie się cała Rada Ministrów..

Więcej czasu na złożenie PIT

Wśród zaprezentowanych rozwiązań znajduje się możliwość odroczenia niektórych opłat i danin publicznych – PIT, CIT, VAT, oraz składek na ZUS. Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, dotyczy to także terminu złożenia deklaracji podatkowej PIT. Podatnicy będą mieli na to czas do końca maja.

- Chcemy przesunąć przynajmniej na razie do końca maja, aby wydłużyć ten termin, aby osoby zwłaszcza które nie chcą skorzystać czy z różnych powodów nie mogą z internetowego rozliczenia, żeby znajdowały się w punktach nie teraz, a żeby rzeczywiście mogły sobie to jeszcze odłożyć - tłumaczył w programie "Sygnały dnia" na antenie Polskiego Radia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Według obowiązujących przepisów deklaracje PIT za 2019 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2020 r.

W tym roku podatnicy mogą po raz drugi skorzystać z usługi Twój e-PIT. To automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Osoby, które skorzystają z tej usługi, nie muszą wypełniać wniosków ani składać deklaracji.