Jeszcze przez 19 dni można rozliczać się z fiskusem, a już został pobity ubiegłoroczny rekord liczby deklaracji złożonych przez internet. Do czwartku do systemu wpłynęło 12,7 mln elektronicznych deklaracji.

"Dzięki wprowadzeniu usługi Twój e-PIT pobiliśmy ubiegłoroczny rekord PITów złożonych przez Internet.

Nowa usług pozwoliła już na początku kwietnia poprawić ubiegłoroczny wynik; "stan na 11 kwietnia tego roku to 12,7 mln elektronicznych PIT".

W 2018 r. po podsumowaniu akcji składania zeznań było 11,3 mln elektronicznych deklaracji.

Twój e-PIT

Zgodnie z informacją resortu finansów, z nowej usługi Twój e-PIT, dostępnej na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl, w tym roku mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38.

Aby sprawdzić przygotowane rozliczenie, trzeba się zalogować. Do wyboru są dwie drogi, jedną z nich jest zalogowanie przez profil zaufany. Druga opcja, to zaś zalogowanie się do usługi (danymi uwierzytelniającymi), podatnik jest proszony o podanie dodatkowej informacji z PIT-a za 2017 rok - kwoty nadpłaty lub kwoty podatku do zapłaty. Po wprowadzeniu tej informacji można zobaczyć swoje rozliczenie.

Ministerstwo Finansów rozszerzyło także funkcjonalności systemu o podgląd historii logowania, co pozwala sprawdzić wszystkie próby wejścia do systemu.

Jeżeli podatnik nic nie chce zmieniać w rozliczeniu przygotowanym przez fiskusa, może to zaakceptować i wysłać zeznanie podatkowe. Jeżeli chce skorzystać z ulg lub możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, musi to zaznaczyć w odpowiedniej rubryce. W podobny sposób można też zmienić organizację pożytku publicznego, na którą chce się przeznaczyć 1 procent.

Na początku marca informowaliśmy o tym, że podatnicy rozliczający się z fiskusem za pośrednictwem usługi Twój e-PIT mogą otrzymać zwrot niższy niż faktycznie im przysługuje. Dotyczy to osób korzystających z ulgi na dziecko. Powodem jest puste pole 116.

Jeżeli podatnik nic nie zrobi i nie zaloguje się na Portal Podatkowy, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane z dniem 30 kwietnia. Jeżeli pojawi się obowiązek dopłaty podatku, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał na to 7 dni od uzyskania informacji z urzędu.

Warto wiedzieć, że jeśli zeznanie zostanie złożone na papierze, zwrot nadpłaconego podatku przyjdzie w terminie maksymalnie 90 dni. Natomiast przy korzystaniu z drogi elektronicznej (Twój e-PIT, e-Deklaracje) zwrot podatku przyjdzie w maksymalnie 45 dni (licząc od dnia wysłania zeznania).