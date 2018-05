Od poniedziałku kierowcy mogą korzystać z połączenia autostrady A4 z nowobudowaną trasą S3 na węźle Legnica Południe. W ramach tymczasowej organizacji ruchu udostępniono również ponad sześciokilometrowy odcinek nowej ekspresówki do węzła Legnica Zachód.

Jak poinformowała Magdalena Szumiata, rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA, wykonawca fragmentu drogi ekspresowej S3 - konsorcjum firm Budimex i Ferrovial Agroman - wdrożył w poniedziałek tymczasową organizację ruchu.

- Polega ona na włączeniu do ruchu części północnej węzła autostradowego Legnica Południe i udostępnieniu kierowcom dwóch jezdni S3 na odcinku o długości około 6,5 kilometra - podała Szumiata.

Pozostałe odcinki

Jak wyjaśniła rzeczniczka, kierowcy mogą poruszać się dwoma jezdniami nowej drogi ekspresowej na odcinku od węzła Legnica Zachód przy ulicy Chojnowskiej do węzła Legnica Południe, który łączy się z autostradą A4.

- Na węźle Legnica Południe otwarto relację: Legnica - Wrocław - Legnica oraz Legnica - Jędrzychowice - Legnica. Część południowa węzła, tj. w kierunku na Jelenią Górę jest nadal zamknięta - przekazała rzeczniczka.

Szumiata poinformował również, że na 15-kilometrowym odcinku nowej S3 - od miejscowości Chróstnik do węzła Legnica Zachód - ruch przełożono z jezdni prawej na jezdnię lewą.

Budowa 80-kilometrowego odcinka S3 z Nowej Soli (Lubuskie) do Legnicy ma się zakończyć 15 czerwca. - Nie jest to jednak równoznaczne z oddaniem trasy do użytkowania. O terminie oddania do ruchu będziemy informować około połowy czerwca - dodała rzeczniczka.