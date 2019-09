CERT Polska ostrzega przed e-mailami, które zawierają złośliwe oprogramowanie. Tym razem oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zespół CERT Polska we wpisie w mediach społecznościowych poinformował, że przestępcy rozsyłają wiadomości, podszywając się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych i nakłaniają do otwarcia załącznika z rzekomym "wnioskiem składek zdrowotnych".

"Otwarcie załącznika może spowodować zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem NetWire, które umożliwia przestępcom między innymi kradzież naszych haseł" - podkreślono.

Przedstawiciele CERT Polska zalecają w związku z tym ostrożność.



To kolejne ostrzeżenie przed oszustami, które pojawiło się w ostatnich tygodniach. Pod koniec sierpnia CERT Polska ostrzegał przed SMS-ami wzywającymi do uregulowania rzekomych należności za prąd.

CERT Polska

CERT Polska został powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie. Zespół działa w strukturach państwowego instytutu badawczego - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).



W całym 2018 roku operatorzy CERT Polska przyjęli 19 439 zgłoszeń. Najwięcej zdarzeń dotyczyło phishingu, czyli próby wyłudzenia danych na przykład służących do logowania do konta.

Zespół podał, że o 17,5 procenta wzrosła w ujęciu rocznym liczba incydentów w sieci.