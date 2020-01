CERT Polska ostrzega przed oszustami, podszywającymi się pod duży bank. Nakłaniają oni do kliknięcia w przesłany link prowadzący do fałszywej strony bankowości elektronicznej.

W opublikowanym w poniedziałek wpisie na Facebooku CERT Polska informuje, że obserwuje "powrót starych, dobrych phishingów na systemy bankowości elektronicznej".

CERT Polska ostrzega

Wszystko zaczyna się od nieskładnie napisanej wiadomości o "aktualizacji do wykonania". Do komunikatu dołączono również treść wiadomości wysyłanej przez oszustów.

"Masz nową ważną wiadomość w swojej skrzynce odbiorczej. Aby go wyświetlić i uzyskać dostęp do bezpiecznej skrzynki pocztowej, zaloguj się do przestrzeni online Credit Agricole" - czytamy (pisownia oryginalna).

Źródło: CERT Polska Wiadomość od oszustów

Cyberprzestępcy zachęcają do kliknięcia w link przenoszący do fałszywej strony bankowości elektronicznej. "W tej kampanii przestępcy serwują stronę logowania przypominającą ING z logiem Credit Agricole Bank Polska" - wskazuje CERT Polska.

Źródło: CERT Polska Fałszywa strona do logowania

Oszuści w sieci

W piątek BNP Paribas opublikował ostrzeżenie przed cyberprzestępcami podszywającymi się pod bank. Jak mogliśmy przeczytać w komunikacie, nakłaniają oni do kliknięcia w przesłany link prowadzący do szkodliwej zawartości.

W ubiegłym tygodniu Alior Bank poinformował z kolei o atakach, wykorzystujących wiadomości SMS w celu kradzieży danych logowania do bankowości.

CERT Polska został powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie. Zespół działa w strukturach państwowego instytutu badawczego - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).