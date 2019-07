Odtwórz: Minister finansów o dopłatach do prądu

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej można wysyłać do sprzedawców prądu również pocztą - przypomina Ministerstwo Energii. Wnioski uprawniają do zachowania niższej ceny prądu przez cały 2019 rok. Ostateczny termin na złożenie oświadczeń mija w najbliższy poniedziałek. Obowiązek nie dotyczy gospodarstw domowych.

Obowiązek złożenia oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej wprowadziła tak zwana ustawa o cenach prądu, która zakłada zamrożenie stawek - na poziomie z 2018 roku - przez cały 2019 rok. Weszła ona w życie 29 czerwca br.

Ustawa przewiduje, że uprawnieni do odbioru energii po zamrożonej cenie muszą złożyć do swojego sprzedawcy prądu specjalne oświadczenie, potwierdzające ich status. Taki obowiązek dotyczy mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na przykład Lasów Państwowych. Nie dotyczy to gospodarstw domowych.

Termin ustawowy na złożenie pisma mijał w sobotę 27 lipca, dlatego oświadczenia złożone w poniedziałek 29 lipca również będą akceptowane. Liczy się data wysłania oświadczenia.

OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej

Zamrożone ceny prądu. Termin złożenia oświadczenia może zostać wydłużony Już tylko kilka dni zostało na złożenie oświadczenia potwierdzającego uprawnieni... zobacz więcej » Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej można składać w formie pisemnej (oryginał) w punktach obsługi klienta, które są otwarte także w weekend.

Drugim rozwiązaniem jest dostarczenie oświadczenia drogą mailową. Główni sprzedawcy prądu zamieścili komunikaty w tej sprawie na swoich stronach internetowych.

Rzeczniczka resortu energii Joanna Borecka-Hajduk przypomniała, że wnioski można składać również drogą pocztową, a decydująca jest data stempla pocztowego.

ME podkreśla, że złożenie oświadczenia o statusie jest konieczne, bo sprzedawcy prądu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca należy do którejś z wymienionych ustawą grup.

Przedłużenie terminu?

W piątek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że być może termin na złożenie oświadczenia zostanie przedłużony. Zastrzegła jednak, że nie będzie to łatwe. - Termin jest ustawowy, więc przedłużenie go będzie trudne, ponieważ jest to zapisane w ustawie - powiedziała podczas piątkowej konferencji prasowej.

- Rozmawialiśmy dzisiaj (w piątek - red.) na ten temat. Wiem, że kancelaria premiera również zastanawia się, jak zmierzyć się z tym problemem. Być może ten termin będzie przedłużony, ale to nie moja decyzja. (...) Zobaczymy, czy można to zrobić bez interwencji legislacyjnej - dodała Jadwiga Emilewicz.

Rekompensaty za zamrożenie cen prądu. Spółki mają obawy Sprzedawcy energii elektrycznej obawiają się, że rekompensaty za zamrożenie cen... zobacz więcej » Do możliwości przedłużenia terminu na składanie oświadczeń odniosła się w sobotę rzeczniczka resortu energii.

- Nie mamy żadnych innych informacji niż ta, którą podaliśmy ostatnio, że termin składania oświadczeń mija w poniedziałek 29 lipca - podkreśliła Joanna Borecka-Hajduk. - Obowiązuje więc ten termin, ale oświadczenia wysyłać można także pocztą, a decyduje wtedy data stempla pocztowego - dodała.

Kto skorzysta

Jak wcześniej informował minister energii Krzysztof Tchórzewski, nowelizacja oznacza, że w całym 2019 roku ceny nie wzrosną dla 15,1 miliona gospodarstw domowych. Natomiast od 1 lipca zamrożenie obejmuje też około 1000 szpitali, 61,4 tysiąca instytucji sektora finansów publicznych - w tym samorządów, 1,9 miliona mikrofirm i 57 tysięcy małych firm.

Tchórzewski podał też, że gwarantuje, iż dzięki ustawie wszyscy odbiorcy energii elektrycznej oszczędzą w ciągu 2019 roku 8 miliardów złotych.