Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego opublikowali oświadczenia majątkowe za 2017 roku. Z dokumentów wynika, że była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga posiada między innymi porcelanę, obrazy, które wycenia na 150 tysięcy złotych, Marek Jurek ma kilka akcji Polonii Warszawa, a Janusz Korwin-Mikke jest właścicielem kilku działek, wycenionych w sumie na ponad siedem milionów złotych. Przyjrzeliśmy się oświadczeniom majątkowym europosłów.

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy majątki posłów zasiadających w polskim parlamencie. Teraz na stronach Sejmu można znaleźć już oświadczenia majątkowe opublikowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego. Przyjrzeliśmy się kilku wybranych dokumentom, wszystkie oświadczenia można przejrzeć na stronach internetowych Sejmu.

Jerzy Buzek

Były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w oświadczeniu majątkowym wykazał, że nie posiada ani złotówki. Za to na jego koncie jest 281 tysięcy euro. Posiada też trzy mieszkanie o powierzchni 49, 89 i 29 metrów kwadratowych. Ich wartość to odpowiednio: 120 tys. zł, 2,350 mln zł oraz 300 tys. złotych.



W zeszłym roku Jerzy Buzek zarobił 80 tysięcy euro jako europoseł. Do tej kwoty należy doliczyć 118 tysięcy złotych "innych dochodów". Do jego majątku zaliczają się również dwa samochody: Renault Laguna oraz Renault Megane.

Anna Fotyga

Z oświadczenia majątkowego byłej minister spraw zagranicznych wynika, że posiada 100 złotych oraz 260 euro (na koncie męża) oraz ponad 51 tys. euro na własnych rachunkach bankowych. Fotyga posiada również papiery wartościowe o wartości ponad 79 tys. zł.



W skład majątku Fotygi wchodzi też mieszkanie o powierzchni 152 metrów kwadratowych (wspólnota małżeńska) o wartości 800 tys. złotych. We wspólnocie małżeńskiej Fotyga posiada również garaż oraz dwie działki.



Z jej oświadczenia majątkowego wynika również, że posiada cenne wyposażenie mieszkania, wśród którego wymienia obrazy, porcelanę, meble i księgozbiór, których łączną wartość wycenia na 150 tys. złotych.



W zeszłym roku Fotyga zarobiła 102 tys. euro jako posłanka do Parlamentu Europejskiego.



Jeśli zaś chodzi o zobowiązania i pożyczki, to Fotyga posiada linię debetową w wysokości 20 tys. zł oraz trzy karty kredytowe o łącznym limicie 23 tys. zł.

Karol Karski

Były sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych a obecnie deputowany do PE w oświadczeniu majątkowym wykazał, że posiada na koncie blisko 1,2 mln złotych oraz 705 tysięcy euro, 64 tys. dolarów, 82 tys. franków szwajcarskich oraz 10 funtów. Karski posiada też ubezpieczenie na życie o wartości 125 tys. zł.



Do jego majątku wlicza się również dom o powierzchni 42 metrów kwadratowych o wartości 70 tys. złotych a także cztery mieszkania o powierzchni 24, 48, 27 oraz 100 metrów kwadratowych. Ich wartość szacuje na odpowiednio: 200 tys. zł, 400 tys. zł, 210 tys. zł oraz 800 tys. zł. Karski posiada też działkę na cmentarzu wraz z grobem - jej wartość to 20 tys. zł.



Do majątku Karskiego zalicza się również księgozbiór naukowy warty ponad 10 tys. złotych oraz samochód Volvo V40 z 2015 roku.



W zeszłym rok Karol Karski zarobił 81 tys. euro jako europoseł. Kolejne 127 tys. zł wpłynęło na jego konto w związku z pracą na Uniwersytecie Warszawskim. Przychód powiększyło też wynagrodzenie z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku (43 tys. zł) oraz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1,8 tys. zł). Karski zarobił też na odsetkach 3 tys. zł i na prawach autorskich - 1,7 tys. zł.

Janusz Korwin-Mikke

Były już europoseł (zrezygnował w marcu tego roku) w oświadczeniu majątkowym wykazał, że posiada (wspólnie z małżonką) łącznie ponad 44 tys. złotych oraz 6,6 tys. euro.



Korwin-Mikke ma też dom o powierzchni 360 mkw. i wartości 680 tys. zł oraz mieszkanie o powierzchni 40 mkw., które jego zdaniem jest warte 350 tys. zł.



Wśród innych nieruchomości Korwin-Mikke wymienił siedem działek o łącznej wartości około 7 mln złotych.



W zeszłym roku Janusz Korwin-Mikke na działalności publicystycznej i prawach autorskich zarobił 24,9 tys. zł. Z kolei jako europoseł zarobił 102 tys. euro.



Janusz Korwin-Mikke posiada dwa samochody: BMW F11 o wartości 60 tys. złotych oraz Fiat Punto, który jest warty 3 tys. zł.



Korwin-Mikke w oświadczeniu wymienia też zobowiązania finansowe. Spłaca dwa kredyty w banku Pekao w wysokości 182 i 182 tys. zł. Ma też debet w mBanku (14,2 tys. zł) oraz dwie karty kredytowe. Jedna z limitem 30 tys. zł, na drugiej jest zadłużenie w wysokości 13,9 tys. zł.

Jacek Saryusz-Wolski

Poseł do Parlamentu Europejskiego w oświadczeniu majątkowym wykazał, że we wspólnocie małżeńskiej posiada 110 tys. złotych, 170 tys. euro oraz papiery wartościowe na kwotę 718 tys. złotych.



W skład wspólnego z żoną majątku wchodzi również dom o powierzchni 183 mkw. i wartości 700 tys. zł, mieszkanie o powierzchni 106 mkw. i wartości 300 tys. zł. oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 5,6 ha i wartości 350 tys. zł. Jacek Saryusz-Wolski posiada również udziały (1/4) w kamienicy, które wycenia na 50 tys. zł.



Europoseł posiada również Mercedesa Vito z 2002 roku oraz Audi Q7 z 2010 roku. Wartość pierwszego to 11 a drugiego 90 tys. zł.



W zeszłym roku Jacek Saryusz-Wolski zarobił 1,6 tys. zł na wynajmie pomieszczeń i 80 tys. euro jako europoseł. Otrzymał też 59 tys. zł emerytury.

Dariusz Rosati

Pokaźny majątek zgromadził Dariusz Rosati, były wiceminister spraw zagranicznych, a dziś eurodeputowany z ramienia Platformy Obywatelskiej. Z oświadczenia majątkowego dowiadujemy się, że Rosati na koniec ubiegłego roku miał ponad 1,1 mln złotych oszczędności. Oprócz tego Rosati zaoszczędził też m.in. 68,5 tys. euro, 600 dolarów i 200 franków szwajcarskich.

Profesor posiada też obligacje i udziały w funduszach inwestycyjnych wycenione na 1,3 mln złotych. 390 metrowy dom profesor wycenia z kolei na 2,4 mln złotych. Dariusz Rosati jest też m.in. właścicielem gospodarstwa rolnego (1,5 ha) o wartości 400 tys. złotych.

Dariusz Rosati jest od 2004 roku członkiem rady nadzorczej w Banku Millenium. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął ponad 195 tys. złotych dochodu. Kolejne 107 tys. złotych Rosati zarobił w Szkole Głównej Handlowej, gdzie jest wykładowcą. Otrzymał też m.in. 151,7 tys. złotych emerytury i 102,4 tys. euro diety dla europarlamentarzystów.

Kazimierz Ujazdowski

Z kolei Kazimierz Ujazdowski, który jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, ma odłożone 97,4 tys. złotych i 29,8 tys. euro.

Ujazdowski jest właścicielem domu o powierzchni 217 metrów kwadratowych, który wart jest milion złotych. Oprócz tego europoseł posiada dwa mieszkania (49 i 37,8 metrów kwadratowych), wycenione odpowiednio na 320 i 295 tys. złotych. Z kolei na 400 tys. złotych wycenione jest gospodarstwo z domem drewnianym, które w oświadczeniu wykazał Kazimierz Ujazdowski.

Marek Jurek

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek w oświadczeniu majątkowym wykazał z kolei 427 tys. złotych oszczędności i 24,4 tys. euro. Jurek posiada również papiery wartościowe o łącznej wartości 152,6 tys. złotych oraz dom (134,8 metrów kwadratowych) wart pół miliona złotych.

Marek Jurek jest też kibicem piłkarskim – posiada kilka akcji klubu Polonia Warszawa. Marek Jurek otrzymał w ubiegłym roku ponad 102, 5 tys. euro brutto uposażenia dla posła PE. Jako publicysta zarobił 11,6 tys. złotych.

Bogdan Wenta

Były trener polskich szczypiornistów a dziś europoseł Platformy Obywatelskiej Bogdan Wenta również ma odłożoną pokaźną kwotę – blisko 658 tys. złotych i 416,7 tys. euro. Wenta posiada również fundusz emerytalny i kilka funduszy inwestycyjnych (w polskiej i europejskiej walucie).

Dom były selekcjoner polskiej kadry piłkarzy ręcznych wycenia na 2,4 mln złotych. Z kolei dwie działki budowlane warte są 450 tys. złotych.

Oprócz diet dla posłów PE (102,5 tys. euro brutto), Wenta otrzymał też w ubiegłym roku 32 tys. złotych renty sportowej przyznanej za zdobycie medalu olimpijskiego. Europoseł w oświadczeniu majątkowym wykazał też dwa zegarki i biżuterię m.in. łańcuszek, kolczyki i bransoletkę. Wenta posiada również motocykl – Triumph Rocket z 2011 roku.

Jarosław Kalinowski

Były prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i dwukrotny kandydat Ludowców na prezydenta Polski na dobre zadomowił się już w Parlamencie Europejskim – mandat piastuje już drugą kadencję. Kalinowski na koniec ubiegłego roku miał 230 tys. złotych i 18 tys. euro oszczędności.

Dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych europoseł wycenia na 400 tys. złotych. Tyle samo warte jest też 50 metrowe mieszkanie, którego Kalinowski jest właścicielem.

Jarosław Kalinowski posiada też ponad 18 hektarowe gospodarstwo rolne, które wycenia na ponad 1,2 mln złotych. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa w ubiegłym roku miał 25 tys. dochodu. Działka rekreacyjna europosła PSL warta jest 60 tys. złotych. Na 1,6 tys. metrów kwadratowych postawiony jest 30 metrowy domek letniskowy.

W ubiegłym roku Jarosław Kalinowski otrzymał ponad 80 tys. euro diety z europarlamentu oraz 24 tys. złotych dopłat bezpośrednich. Oprócz dwóch samochodów Jarosław Kalinowski posiada też ciągnik z 2009 roku i kombajn z 2014 roku. Ten ostatni kupił na kredyt.

