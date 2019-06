Mieszkania, działki, oszczędności - to najczęściej wpisywali posłowie w oświadczeniach majątkowych. W informacjach dotyczących stanu posiadania znanych parlamentarzystów znalazły się także: dzieło Wojciecha Kossaka, złoto, łódź, fortepian i motoryzacyjne klasyki.

Marek Biernacki

Poseł Platformy Obywatelskiej ma 28,5 tys. zł, 550 euro oraz 120 dolarów oszczędności. Jeśli chodzi o nieruchomości, to posiada - wspólnie z małżonką - mieszkanie (prawie 87 m kw.), piwnicę i garaż, które zostały kupione w 2001 roku za ok. 280 tys. zł.

Wspólnością małżeńską objęty jest też wyceniany na 520 tys. zł dom (253 m kw.), w którym trwają prace wykończeniowe i działka budowlana (1095 m kw.) o wartości 90 tys. zł

Były minister spraw wewnętrznych i administracji (1999-2001) i szef resortu sprawiedliwości (2013-2014) w oświadczeniu majątkowym wymienił także hondę civic z 2012 roku.

W części dotyczącej zarobków wskazał uposażenie poselskie (prawie 122 tys. zł w 2018 roku) i dietę (31 tys. zł).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARKA BIERNACKIEGO

Krzysztof Brejza

Premier milioner. Jest oświadczenie majątkowe Mateusza Morawieckiego Miliony na koncie, nieruchomości oraz uprawnienia do akcji banku - to główne skł... zobacz więcej » W funduszach, lokatach i na bankowym koncie poseł PO zgromadził 245 tys. zł. W oświadczeniu wpisał również mieszkanie (148 m kw.) o wartości pół miliona złotych oraz 10 tys. m kw. ziemi rolnej wycenionej na 40 tys. zł. W 2018 roku Brejza otrzymał ponad 29 tys. zł diety parlamentarnej, prawie 137 tys. zł uposażenia oraz 1 tys. zł z tytułu dzierżawy ziemi rolnej.

Poseł posiada także dwa samochody: volkswagen tuareg z 2007 roku oraz volvo V70 z 2009 roku. Ma do spłaty 58 tys. euro kredytu mieszkaniowego.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KRZYSZTOFA BREJZY

Borys Budka

Wspólnie z małżonką Borys Budka (PO) ma dom (291 m kw.) o wartości 800 tys. zł na działce o powierzchni 1300 m kw. oraz dwa mieszkania o pow. 165 i 75 m kw., które w sumie warte są prawie 570 tys. zł. Poseł Platformy wymienił w oświadczeniu 75 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) i 100 dol. oszczędności oraz kredyt mieszkaniowy - 168 tys. zł, którego ostatnia rata przypada na 2032 rok.

Oprócz diety (prawie 30 tys. zł) i uposażenia (138 tys. zł) Budka wśród swoich zarobków podał jeszcze m.in. 48 tys. zł wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz 30 tys. zł dochodu z wynajmu mieszkania.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE BORYSA BUDKI

Tadeusz Cymański

Były europoseł w 2018 roku otrzymał prawie 136 tys. zł uposażenia poselskiego oraz 30 tys. zł diety, a także z świadczenie emerytalne z Parlamentu Europejskiego w wysokości 9 tys. euro. Poseł PiS w oświadczeniu wymienił także dwa mieszkania o pow. 75 i 72 m kw. oraz działkę budowlaną (1476 m kw.) - łącznie warte w sumie 550 tys. zł.

Cymański zaoszczędził 1770 euro i posiada polisę na życie o wartości 15 tys. zł. Ma dwa kredyty gotówkowe: na 70 tys. i 140 tys. zł. Wśród rzeczy, których wartość przekracza 10 tys. zł, wpisał fortepian Ibach z 1924 roku o wartości ok. 20 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE TADEUSZ CYMAŃSKIEGO

Kamila Gasiuk-Pihowicz

Ma udziały w domu (pow. 130 m kw.) o wartości 660 tys. zł, na własność posiada mieszkanie (68,3 m kw.) wycenione na 450 tys. zł oraz działkę rolną wartą 60 tys. zł. Posłanka (klub PO-KO) ma 140 tys. zł oszczędności oraz jest współwłaścicielką opla zafiry z 2007 roku.

W zarobkach za 2018 roku wpisała dietę (prawie 30 tys. zł), uposażenie (prawie 109 tys. zł) oraz dochody z wynajmu nieruchomości - 7 tys. zł. Oświadczenia majątkowe liderów partii. Kaczyński pisze o Srebrnej Grzegorz Schetyna ma kilka mieszkań, Katarzyna Lubnauer kredyt we frankach, Pawe... zobacz więcej »

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KAMILI GASIUK-PIHOWICZ

Cezary Grabarczyk

Poseł Platformy Obywatelskiej jest właścicielem domu (niecałe 200 m kw.) o wartości 480 tys. zł, ma 5 tys. zł oszczędności oraz 60 tys. zł kredytu zaciągniętego wraz żoną na samochód. Jest też współwłaścicielem łodzi mak 747.

W zarobkach wymienił poselską dietę (30 tys. zł) i uposażenie (123 tys. zł).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE CEZAREGO GRABARCZYKA

Jan Grabiec

Buduje dom o pow. 226 m kw. wyceniony na 480 tys. zł, a wspólnie z żoną jest właścicielem dwóch domów (240 m kw. i 121 m kw.) oraz działki wartej 76 tys. zł. Zostało mu też do spłaty ponad pół miliona złotych kredytu hipotecznego.

Wspólnie z żoną poseł PO ma trzy samochody: renault espace (2009 rok), ford fiestę (2012), opla insignię (2016). Zarobki posła PO w 2018 roku składały się z diety (30 tys. zł) oraz uposażenia (prawie 110 tys. zł).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JANA GRABCA

Rafał Grupiński

W swoim oświadczeniu majątkowym poseł PO wymienił dwa domy (96 m kw. i 150 m kw.), mieszkanie (128 m kw.) - wszytko to w sumie warte niecałe 1,5 mln zł. Ponadto Grupiński ma 22,7 tys. zł oszczędności, warte prawie 8 tys. zł akcje KGHM oraz papiery PKO BP o wartości 49 tys. zł. Do spłaty zostało mu 50 tys. zł kredytu hipotecznego.

W 2018 roku jego uposażenie poselskie wyniosło 174 tys. zł, dieta - prawie 30 tys. zł, a emerytura - 49 tys. zł. Otrzymał też 1,6 tys. zł z tytułu praw autorskich.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RAFAŁA GRUPIŃSKIEGO

Marcin Horała

Przewodniczący komisji ds. VAT w 2018 roku w zarobkach wpisał uposażenie parlamentarne (ok. 137 tys. zł) oraz dietę (prawie 30 tys. zł). Ma też 31 tys. zł oszczędności, 14 tys. zł ulokowane w funduszach inwestycyjnych, 12 tys. zł zaoszczędzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym oraz 8 tys. zł w obligacjach Skarbu Państwa.

Wspólnie z małżonką poseł Prawa i Sprawiedliwości jest właścicielem mieszkania (67 m kw.) o wartości 300 tys. zł. Ma jeszcze do spłaty 7 tys. franków szwajcarskich kredytu mieszkaniowego oraz prawie 12 tys. zł kredytu gotówkowego. Jest właścicielem fiata tipo z 2017 roku.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARCINA HORAŁY

Marek Jakubiak

Poseł z Konfederacji w swoim oświadczeniu majątkowym wpisał trzy mieszkania (jednego jest właścicielem, dwóch współwłaścicielem), które wraz miejscami garażowymi oraz niezabudowaną działką są warte ok. 2,2 mln zł. W zasobach pieniężnych Jakubiak wpisał 200 tys. zł, ale też 300 tys. zł udzielonej pożyczki. Oszczędności, domy i działki. Ministrowie pokazują swoje majątki Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński pochwalił się obrazem, minister inw... zobacz więcej »

Najwięcej - według stanu na koniec grudnia 2018 roku - warte były jednak jego udziały w Browarach Regionalnych Jakubiak - 60 mln zł. Do oświadczenia majątkowego poseł wpisał także motoryzacyjne klasyki: Mercedesa W107 oraz radziecką terenówkę GAZ 69, a także dzieła: Jana Styki i Wojciecha Kossaka.

W zarobkach Jakubiak wpisał uposażenie (ok. 147 tys. zł) oraz dietę (ok. 30 tys. zł).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARKA JAKUBIAKA

Małgorzata Kidawa-Błońska

Posłanka PO jest współwłaścicielką dwóch domów o wartości ponad 1,3 mln zł. Wspólnie z mężem ma 162 tys. zł oszczędności. Posiada również jedną akcję Górnika Zabrze wartą 100 zł.

W zobowiązaniach Kidawa-Błońska wymieniła limit na karcie kredytowej - 15 tys. zł oraz kredyt konsumpcyjny - 13 tys. zł.

Wymieniła również pamiątki rodzinne, których wartość według posłanki przekracza 10 tys. zł. Ma też samochody: volvo XC 70 z 2002 roku oraz volkswagena Phaetona z 2004 roku.

W zarobkach w 2018 roku wpisała wynagrodzenie (Kancelaria Sejmu) - prawie 159 tys. zł, dietę parlamentarną - nieco ponad 30 tys. zł oraz prawa autorskie - 68,58 zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ

Eugeniusz Kłopotek

Poseł PSL w swoim oświadczeniu majątkowym wpisał dom (170 m kw.) oraz działkę (1,3 tys. m kw.), które są objęte wspólnością majtkową, oraz działkę (1,1 m kw.) której jest jedynym właścicielem - wszytko warte niecałe 700 tys. zł. W oszczędnościach wymienił 20 tys. zł oraz papiery wartościowe, które wycenił na niecałe 30 tys. zł.

Do spłaty zostały kredyty: hipoteczny - 16 tys. zł oraz gotówkowy - 8 tys. zł.

Zarobki Kłopotka składają się z wynagrodzenia dyrektorskiego w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka - 264,8 tys. zł, diety - 30 tys. zł oraz uposażenia poselskiego - niecałe 10 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE EUGENIUSZA KŁOPOTKA

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu wykazał w oświadczeniu dom (130 m kw. o wartości 850 tys. zł), działkę o wartości 160 tys. zł oraz dwa grunty rolne (12 tys. m kw i 46 tys. m kw.), których jest współwłaścicielem z żoną. Ma 15 tys. zł oraz 200 euro oszczędności.

Wymienił również hondę CRV z 2012 roku oraz warte ponad 10 tys. zł książki, wydawnictwa, obrazy, grafiki, rzeźby i rysunki.

Jego wynagrodzenie to prawie 188 tys. zł plus 31 tys. diety parlamentarnej.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARKA KUCHCIŃSKIEGO

Joanna Lichocka

Wśród swoich nieruchomości posłanka PiS wymieniła dwa mieszkania (125 m kw. i 154 m kw.) wycenione na 2,35 mln zł oraz kilka działek wartych 2 mln zł. Jej oszczędności na koniec 2018 roku wynosiły 36,4 tys. zł i 422 funtów.

Lichocka wpisała również kredyt hipoteczny - ponad 180 tys. zł oraz dwie pożyczki na łączną kwotę ok. 50 tys. zł.

Na zarobki posłanki składały się w ubiegłym roku: uposażenie poselskie i dieta (łącznie 152 tys. zł), wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Mediów Narodowych - 53 tys. zł, prawa autorskie - 35 tys. zł oraz wynajem mieszkania - 76 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JOANNY LICHOCKIEJ

Piotr Liroy-Marzec

Według oświadczenia majątkowego z końca 2018 roku poseł Konfederacji ma 48 tys. zł oszczędności. Wymienił też kredyt na samochód w wysokości 63 tys. zł.

Liroy-Marzec zarobił w ubiegłym roku niecałe 140 tys. zł (dieta i uposażenie poselskie) oraz 5,8 tys. zł z praw autorskich.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PIOTRA LIROYA-MARCA

Antoni Macierewicz

Były minister obrony narodowej w 2018 roku zarobił ok. 100 tys. zł w związku z pełnieniem funkcji posła (dieta i uposażenie poselskie), otrzymał także prawie 38 tys. zł emerytury, tysiąc złotych zarobił z tytułu honorariów publicystycznych, a 73 tys. zł uzyskał z MON.

W oświadczeniu wymienił należące do żony mieszkanie (55 m kw.) oraz działkę o powierzchni 300 m kw. z domem drewnianym (40 m kw.) - w sumie warte od 480 do 650 tys. zł.

Oszczędności posła PiS wyniosły 3,8 tys. zł i 290 euro, żony - 130 tys. zł. Wpisał również wartość swojej polisy - 52 tys. zł oraz środki ulokowane w funduszu inwestycyjnym (niecałe 154 tys zł) i lokaty inwestycyjne (26 tys. zł).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ANTONIEGO MACIEREWICZA

Joanna Mucha

Posłanka PO jest współwłaścicielką domu (240 m kw.) o wartości 750 tys. zł oraz posiada mieszkanie (58 m kw.) o wartości 300 tys. zł. Zgromadziła także 20 tys. zł oszczędności. Joanna Mucha spłaca także dwa kredyty hipoteczne (w jednym do spłaty pozostało 174 tys. franków, w drugim - 24,5 tys. zł).

W 2018 roku otrzymała z Sejmu ok. 153 tys. zł (dieta i uposażenie parlamentarne).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JOANNY MUCHY

Stefan Niesiołowski

Poseł w oświadczeniu napisał, że jest właścicielem czterech mieszkań o wartości prawie 1,4 mln zł, dwóch działek rekreacyjnych - 185 tys. zł, działki rolnej - 400 tys. zł oraz współwłaścicielem działki budowlanej - 120 tys. zł. Zgromadził też 610 tys. zł oszczędności.

W 2018 roku wynagrodzenie Niesiołowskiego składało się, oprócz diety i uposażenia poselskiego (łącznie prawie 150 tys. zł), z emerytury (niecałe 66 tys. zł), dochodów z wynajmu mieszkań (47 tys. zł), dodatku kombatanckiego (5 tys. zł), praw autorskich (3 tys. zł) oraz umowy o dzieło (1 tys. zł).

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO

Krystyna Pawłowicz

Posłanka PiS ma na własność dwa mieszkania (95 i 35 m kw.) warte łącznie 780 tys. zł. Zaoszczędziła 70 tys. zł, 2 tys. dolarów amerykańskich, 13 dolarów kanadyjskich, 100 euro oraz 42 franki szwajcarskie.

W zarobkach za 2018 rok wpisała 148 tys. zł z diety i uposażenia poselskiego, 4,5 tys. zł z emerytury, 8 tys. zł pensji z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, prawie 12 tys. zł przychodu z wynajmu lokalu oraz dietę za udział w posiedzeniach Krajowej Rady Sądowniczej - ok. 650 zł za dzień.

Pawłowicz wykazała również "metale przemysłowe w depozycie" o wartości 130 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KRYSTYNY PAWŁOWICZ

Ryszard Petru

Współzałożyciel partii Teraz! jest współwłaścicielem domu (193 m kw. o wartości 870 tys. zł) i mieszkania (54,4 m kw. o wartości 240 tys. zł). Petru ma też nieruchomość o powierzchni 148 m kw. o wartości 1,5 mln zł.

Poseł ma też zgromadzonych 520 tys. zł, ponad 100 tys. dolarów, 8 tys. euro oraz akcje Energi i spółki Wawel warte w sumie ok. 50 tys. zł. Do spłaty zostało mu 390 tys. zł kredytu hipotecznego.

Do lipca 2018 roku prowadził działalność gospodarcza (została zawieszona), która przyniosła mu pół miliona przychodu (prawie 478 tys. zł dochodu). Uposażenie i dieta poselska wyniosły 77 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RYSZARDA PETRU

Stanisław Piotrowicz

W oświadczeniu poseł PiS podał, że jego zarobki składały się z diety i uposażenia (ok. 174 tys. zł) oraz diety w Krajowej Radzie Sądowniczej (niecałe 62 tys. zł). Posiada trzy samochody z 2005 roku: audi A4 avant, alfę romeo 147, toyotę avalon. W oszczędnościach ma 7,6 tys. zł.

Jest właścicielem mieszkania (64 m kw.) wycenionego na 150 tys. zł oraz współwłaścicielem gospodarstwa rolnego z domem drewnianym, garażem i innymi zabudowaniami o wartości 360 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE STANISŁAWA PIOTROWICZA

Joanna Scheuring-Wielgus

Posłanka ma 4,5 tys. zł oszczędności i jest współwłaścicielką domu (156 m kw.) wartego 550 tys. zł. Do spłacenia zostało jej jeszcze 90 tys. franków szwajcarskich kredytu mieszkaniowego.

W 2018 roku współzałożycielka Teraz! zarobiła 160 tys. z tytułu diety i uposażenia parlamentarnego, kolejne 24 tys. zł to dochód z wynajmu domu, 1 tys. zł otrzymała z Polskiego Radia, a 6 tys. zł w ramach świadczenia 500 plus.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JOANNY SCHEURING-WIELGUS

Tomasz Siemoniak

Były wicepremier ma trzy mieszkania (o pow. 46 m kw., 50 m kw. i 111 m kw.) warte w sumie ok. 1,75 mln zł. Zgromadził 8 tys. zł oszczędności. Poseł PO ma do spłaty trzy kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Stan zadłużenia na koniec ubiegłego roku z tytułu każdego z nich to: 11,3 tys., 42,6 tys. i 119,5 tys. CHF.

Według oświadczenia majątkowego zarobki Siemoniaka w 2018 roku składały się z 30 tys. zł diety, prawie 111 tys. zł uposażenia oraz 38,4 tys. zł z najmu.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE TOMASZA SIEMONIAKA

Adam Szłapka

Poseł Nowoczesnej zarobił w 2018 roku ok. 150 tys. zł z tytułu diety i uposażenia parlamentarnego. W zasobach pieniężnych wykazał 50 tys. zł oszczędności na koncie, 11 tys. zł ulokowane w funduszu inwestycyjnym oraz 1,5 tys. zł w akcjach.

Jest współwłaścicielem dwóch mieszkań (w jednym przypadku jest to 1/6 udziału), posiada także na własność dom (106 m kw.) wyceniany na 270 tys. zł. Do spłacenia wspólnie z żoną ma kredyt hipoteczny - prawie 174 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ADAM SZŁAPKI

Dominik Tarczyński

Poseł PiS, któremu może przypaść dodatkowy mandat w Parlamencie Europejskim, zgromadził 40 tys. zł oszczędności i posiada zegarek Montblanc warty ok. 4 tys. euro. Jeśli chodzi o nieruchomości, które Tarczyński wymienił w swoim oświadczeniu, to znalazł się tam udział w niezabudowanej działce gruntu ornego, która jest warta ok. 25 tys. zł.

W 2018 roku poseł zarobił nieco ponad 160 tys. zł z tytułu uposażenia i diety poselskiej oraz 20 tys. zł na wynajmie domu.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DOMINIKA TARCZYŃSKIEGO

Ryszard Terlecki

Przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości napisał w swoim oświadczeniu, że mieszka w domu (pow. 100 m kw.), który jest własnością żony. Do spłaty ma 36 tys. zł kredytu, a zgromadził 25 tys. zł oszczędności.

W 2018 roku jako wicemarszałek Sejmu zarobił prawie 168 tys. zł, do tego doszła dieta (31 tys. zł), połowa etatu w Akademii Ignatianum w Krakowie - 23 tys. zł, emerytura - prawie 70 tys. zł oraz 7,5 tys. zł ze Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RYSZARDA TERLECKIEGO

Stanisław Tyszka

Wicemarszałek Sejmu nie wpisał w swoim oświadczeniu żadnych nieruchomości. Ma natomiast spore oszczędności: 420 tys. zł. 10 tys. dol., 245 euro i 50 funtów brytyjskich. Napisał też, że posiada 15,5 uncji złota (jedna uncja jest warta ok 5 tys. zł).

Uposażenie i dieta posła Kukiz'15 wyniosło w 2018 roku nieco ponad 180 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE STANISŁAWA TYSZKI