Cenne dzieła sztuki, drogie nieruchomości, szlachetne kruszce. To tylko niektóre ciekawe pozycje, które możemy znaleźć w oświadczeniach parlamentarzystów za 2017 rok.

Wczoraj opisywaliśmy oświadczenia liderów partii politycznych. Dziś przyglądamy się majątkom, które upublicznili inni posłowie. Wybraliśmy tych najbardziej znanych, często pojawiających się w debacie publicznej. Oświadczenia wszystkich posłów można przejrzeć na stronach Sejmu.

Antoni Macierewicz

Były minister obrony narodowej zadeklarował, że zgromadził ponad 55,6 tysiąca zł oszczędności. Wykazał także oszczędności żony, które na koniec ubiegłego roku wynosiły 141 tys. zł.

Oprócz tego Macierewicz zadeklarował między innymi 41 tys. zł zgromadzone na polisie i koncie emerytalnym. Ponadto posiada fundusze inwestycyjne na kwotę 114 tys. zł.

Macierewicz w oświadczeniu majątkowym za 2017 rok poinformował, że żona jest właścicielką mieszkania o powierzchni 55 m kw. o wartości 400-450 tys. zł oraz domu drewnianego o powierzchni 40 m kw. o wartości 80-100 tys. zł.

Poseł PiS posiada 10 proc. akcji spółki Dziedzictwo Polskie, jest też członkiem rady Fundacji "Głos". Z tego tytułu w ubiegłym roku nie osiągnął jednak żadnych dochodów. Jako minister otrzymał jednak z MON prawie 248 tys. zł. Ponadto na konto Macierewicza wpłynęło ok. 37 tys. zł emerytury. Otrzymał również dietę parlamentarną - prawie 30 tys. zł.

Macierewicz jest właścicielem samochodu osobowego Volkswagen Passat z 2008 roku.

Jan Szyszko

Domy, kredyty, prawa autorskie. Znamy majątek liderów partii politycznych Jarosław Kaczyński otrzymał w ubiegłym roku ponad 77 tysięcy złotych emerytury,... zobacz więcej » W oświadczeniu za 2017 rok były minister środowiska wykazał oszczędności w wysokości 285 tys. zł oraz ok. 53 tys. euro, w tym 51,5 tys. euro to nagroda naukowa od międzynarodowej organizacji World Federation of Scientists "Prize Ettore Majorana - Erice Science for peace".

Obie kwoty oszczędności stanowią wspólnotę majątkową z żoną.

Ponadto Szyszko wykazał, że jest właścicielem domu o powierzchni 179 m kw., o wartości 350 tys. zł (spadek po rodzicach). Wspólnie z żoną jest również właścicielem "pola doświadczalnego" o powierzchni 170,2708 ha oraz działki ewidencyjnej z domem o powierzchni 0,1738 ha.

Parlamentarzysta poinformował, że posiada 20 udziałów o łącznej wartości 200 zł w spółdzielczych Mediach Wnet (wspólnota majątkowa z żoną), a także 85 akcji TPSA (wspólnie z żoną i córką). Były minister wskazał, że w 2011 roku zakupił działkę od Agencji Rynku Rolnego za 39,1 tys. zł. Za 6 tys. zł w 1999 roku kupił zaś działkę od parafii.

W ubiegłym roku poseł PiS otrzymał ponad 86 tys. zł emerytury, 245 tys. zł z Ministerstwa Środowiska, a także dietę parlamentarną w wysokości 2,3 tys. zł.

Szyszko wykazał także, że jest właścicielem samochodu osobowego Dacia Dokker z 2015 roku oraz pianina "Samick". Pianino musi być wyceniane na co najmniej 10 tys. zł. W innym przypadku były minister nie musiałby go wykazywać w oświadczeniu.

Marek Jakubiak

Poseł Kukiz'15 w oświadczeniu majątkowym za 2017 rok poinformował, że zgromadził blisko 120 tys. zł oszczędności. Udzielił także pożyczki w wysokości 300 tys. zł.

Ponadto Jakubiak jest właścicielem mieszkania o powierzchni 120 m kw. i wartości 400 tys. zł. Jest także współwłaścicielem dwóch mieszkań o łącznej powierzchni 154 m kw., które są warte 1,3 mln zł. Poseł wykazał również, że jest właścicielem trzech miejsc postojowych o wartości 105 tys. zł.

Jakubiak w swoim portfelu ma dodatkowo 100 procent udziałów w spółce Browary Regionalne Jakubiak, które są warte 60 mln zł. Ponadto posiada także 3,37 proc. udziałów w spółce Gambrynus o wartości 96 tys. zł oraz 0,17 proc. udziałów w spółce Piwa Regionów o wartości 18,7 tys. zł.

Poseł do 1 marca 2017 roku był członkiem rady nadzorczej w spółce Browary Regionalne Jakubiak. Z tego tytułu w ubiegłym roku otrzymał 24 tys. zł. Parlamentarzysta ponadto otrzymał dietę parlamentarną w wysokości 29 tys. zł oraz uposażenie przekraczające 133 tys. zł.

Jakubiak jest właścicielem samochodów Mercedes R107 o wartości 35 tys. zł, a także Gaz 69 o wartości 40 tys. zł. Wykazał również w oświadczeniu obraz Jana Styki o wartości 80 tys. zł oraz Wojciecha Kossaka o wartości 70 tys. zł.

Jakubiak jest też właścicielem działki niezabudowanej o powierzchni 0,3062 ha o wartości 400 tys. zł.

Krystyna Pawłowicz

W oświadczeniu majątkowym Krystyna Pawłowicz z PiS zadeklarowała oszczędności w wysokości: ok. 75 tys. zł, 2034 dolarów amerykańskich, 13 dolarów kanadyjskich, 100 euro oraz 42 franków szwajcarskich. A także dwa mieszkania na własność o powierzchni: 95 m kw. o wartości ok. 550 tys. zł oraz 35 m kw. o wartości ok. 200 tys. zł.

Pawłowicz informuje, że z wynajmu mieszkania otrzymała w 2017 roku niecałe 7 tys. zł. Jako pracownik Wyższej Szkoły Administracji Publicznej uzyskiwała miesięczny dochód w wysokości ok. 6 tys. zł brutto. Pawłowicz jako członkini Krajowej Rady Sądowniczej może liczyć także na dietę za udział w posiedzeniach - ok. 650 zł za 1 dzień posiedzenia.

Pawłowicz w ubiegłym roku z Sejmu otrzymała uposażenie 107 tys. zł oraz dietę w wysokości 31 tys. zł. Posłanka PiS w ubiegłym roku otrzymywała również miesięcznie 4514 zł z tytułu emerytury.

Krystyna Pawłowicz deklaruje ponadto w oświadczeniu, że posiada w depozycie metale przemysłowe o wartości ok. 120 tys. zł.

Piotr Liroy-Marzec

W oświadczeniu majątkowym za 2017 rok Piotr Liroy-Marzec zadeklarował oszczędności w wysokości 50 tys. zł. Na próżno jednak szukać informacji o posiadanych nieruchomościach.

Poseł ugrupowania Kukiz'15 ma 100 proc. udziałów w Def Entertainment Sp. z o.o, którego jest prezesem od 2006 roku. Jest także członkiem zarządu fundacji Liroy Bank. Jak czytamy w oświadczeniu majątkowym z obu jednak nie uzyskał żadnych dochodów.

W ubiegłym roku poseł VIII kadencji uzyskał dochód z diety poselskiej blisko 30 tys. zł oraz uposażenia poselskiego przekraczającego 116 tys. zł. Z tytułu praw autorskich Liroy-Marzec zarobił 2,5 tys. zł.



Liroy choć w oświadczeniu nie wykazuje, by był właścicielem samochodu, to posiada zobowiązania kredytowe z 2004 roku na zakup samochodu w wysokości 63 tys. zł.

Marek Kuchciński

Domy, auta, wysokie pensje i pokaźne oszczędności. Opublikowano oświadczenia majątkowe ministrów Ponad 6,5 miliona złotych oszczędności premiera Mateusza Morawieckiego, trzy sam... zobacz więcej » W oświadczeniu majątkowym za 2017 rok Marszałek Sejmu zadeklarował oszczędności w wysokości 15 tys. zł oraz 200 euro. Kuchciński jest właścicielem domu o powierzchni 130 m kw. o wartości ok. 850 tys. złotych (współwłasność małżeńska).

Marszałek Sejmu posiada także: działkę budowlaną o powierzchni 0,09 ha i wartości 160 tys. zł, dwa grunty rolne o powierzchni 1,2 ha oraz 4,6 ha, których wartość wyceniana jest na odpowiednio 22 i 90 tys. złotych.

W ubiegłym roku Kuchciński uzyskał dochód z diety parlamentarnej w wysokości ponad 30 tys. zł oraz 201 tys. zł wynagrodzenia. Wśród rzeczy o wartości powyżej 10 tys. złotych polityk PiS wykazał: "książki, wydawnictwa, albumy, obrazy, grafiki, rzeźby, rysunki".

Marek Kuchciński ma także samochód osobowy Honda CRV z 2012 roku oraz kredyt hipoteczny zaciągnięty na budowę domu w wysokości 20 tys. zł.

Stanisław Tyszka

W oświadczeniu majątkowym Stanisław Tyszka (Kukiz'15) zadeklarował oszczędności w wysokości ok. 367 tys. zł, 10,3 tys. dolarów, 245 euro oraz 50 funtów. Wicemarszałek Sejmu nie wykazał, by był właścicielem jakiejś nieruchomości.

Poinformował z tytułu pełnienia mandatu poselskiego poseł ugrupowania Kukiz'15 otrzymał dietę opodatkowaną przekraczającą 30 tys. zł oraz wynagrodzenie w wysokości 162 tys. zł. Ponadto Tyszka wykazał dochody z papierów wartościowych - 17,1 tys. zł netto.

Wicemarszałek Sejmu posiada samochód Toyota Corolla z 2002 roku o wartości 10 tys. zł oraz 15,5 uncji złota.

Kamila Gasiuk-Pihowicz

Posłanka Nowoczesnej w oświadczeniu majątkowym za 2017 rok wykazała około 10 tys. zł oszczędności. Poinformowała także, że ma udziały w domu o powierzchni 130 m kw. o wartości 600 tys. zł oraz jest właścicielką mieszkania o powierzchni 68,3 m kw. o wartości 450 tys. zł.

Ponadto Gasiuk-Pihowicz wykazała również w oświadczeniu mieszkanie o powierzchni 77,5 m kw. o wartości 580 tys. zł i działkę rolną o powierzchni 10 arów i wartości 60 tys. zł.

Parlamentarzystka poinformowała, że w ubiegłym roku otrzymała ponad 30 tys. zł diety parlamentarnej oraz ponad 125,5 tys. uposażenia poselskiego. Dodatkowo z tytułu wynajmu nieruchomości na konto Gasiuk-Pihowicz wpłynęło 12,3 tys. zł.

Posłanka jest współwłaścicielką Opel Zafira z 2005 roku o wartości 24 tys. zł. Kamila Gasiuk-Pihowicz spłaca również kredyt na zakup mieszkania. Do spłaty pozostało jej ok. 402 tys. zł.

Kornel Morawiecki

W oświadczeniu majątkowym Kornel Morawiecki zadeklarował oszczędności w wysokości: 30 tys. zł oraz 1 tys. dol., a także dom o powierzchni ok. 90 m kw. i wartości ok. 20 tys. zł (własność) oraz mieszkanie o powierzchni 72 m. kw. o wartości ok. 350 tys. zł (współwłasność).

Ponadto Morawiecki ma także na współwłasność ziemię rolną o powierzchni ok. 3,9 ha i wartości ok. 80 tys. zł. Informuje również, że od 2007 roku pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Z tego tytułu nie czerpie jednak żadnych korzyści finansowych.

W ubiegłym roku Morawiecki otrzymał 46 tys. emerytury, 246 zł z tytułu umowy o dzieło, 330 zł z tytułu praw autorskich i ponad 2 tys. zł z innych źródeł. Przewodniczący koła poselskiego Wolni i Solidarni nie wykazał jednak o jakie źródła chodzi.

Marek Sawicki



W oświadczeniu majątkowym Marek Sawicki zadeklarował oszczędności w wysokości 25 tys. zł, a także dom o powierzchni 250 m kw. o wartości 350 tys. zł (współwłasność małżeńska) oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 4 ha o wartości 350 tys. zł, na której znajdują się obora, garaż, dwie stodoły, piwnica oraz garaż.

Sawicki jako poseł zarobił w ubiegłym roku prawie 135 tys. zł oraz otrzymał dietę w wysokości ponad 30 tys. zł.

Były minister posiada samochody marki: Skoda Octavia z 2011 r., Skoda Octavia z 2010 roku, Toyota Aygo z 2011 r. (współwłasność małżeńska), a także ciągnik Ursus 4514 z 1998 roku. Były minister rolnictwa w rządzie PO-PSL wykazał ponadto metale kolorowe o wartości 50 tys. zł.

Tadeusz Cymański

W oświadczeniu majątkowym Tadeusz Cymański zadeklarował oszczędności w wysokości 3,3 tys. zł oraz 200 euro. Posiada ponadto polisę ubezpieczeniową na życie na kwotę 35 tys. zł.

Poseł Solidarnej Polski ma także mieszkanie o powierzchni 75 m kw. o wartości ok. 250 tys. zł (spółdzielcze własnościowe) oraz mieszkanie własnościowe o powierzchni 72 m kw. o wartości ok. 200 tys. zł. Własnością Cymańskiego jest też działka budowlana o powierzchni ok. 1500 m kw. o wartości ok. 100 tys. zł.

W ubiegłym roku parlamentarzysta otrzymał ponad 145 tys. zł uposażenia, a także ponad 30 tys. zł diety parlamentarnej.

Tadeusz Cymański posiada fortepian marki Ibach z 1924 roku o wartości ok. 20 tys. zł. Poseł spłaca także zobowiązania: kredyt na kwotę 110 tys. zł i pożyczkę z Sejmu - 16 tys. zł.

Borys Budka

Zmiany w składkach i obniżka podatku. Premier o nowych rozwiązaniach dla małych firm O nowych rozwiązaniach dla małych firm mówił w środę premier Mateusz Morawiecki... zobacz więcej » W oświadczeniu majątkowym Borys Budka zadeklarował oszczędności w wysokości: ok. 50 tys. zł oraz 100 dolarów. A także dom o powierzchni 291,40 m kw. i wartości ok. 800 tys. zł (wspólność majątkowa małżeńska) oraz mieszkanie o powierzchni 165 m kw. o wartości ok. 408 tys. zł (1/2 udziału, wspólność majątkowa małżeńska).

Były minister sprawiedliwości w rządzie Ewy Kopacz poinformował, że jest także wraz z żoną właścicielem mieszkania o powierzchni 75 m kw. o wartości ok. 160 tys. zł.

Jako pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach poseł zarobił w ubiegłym roku prawie 47 tys. zł. Z tytułu umowy o dzieło podpisanej z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu na konto Budki wpłynęło 4 tys. zł. Ponadto poseł PO otrzymał blisko 30 tys. zł diety oraz ponad 146 tys. zł wynagrodzenia.

Borys Budka wykazał także dietę z tytułu członkostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa - ok. 7 tys. zł oraz dochód z tytułu wynajmu mieszkania - 2,5 tys. zł.



Parlamentarzysta jest właścicielem dwóch samochodów: Nissan E11 Note 5d z 2008 roku o wartości 14 tys. zł oraz Toyota Avensis z 2015 roku o wartości 65 tys. zł. Budka spłaca też zobowiązania: kredyt na wykończenie domu w wysokości 36 tys. zł oraz kredyt na zakup połowy udziałów w lokalu mieszkalnym - blisko 180 tys. zł.

Beata Mazurek

Jak czytamy w oświadczeniu majątkowym, Beata Mazurek zgromadziła 30 tys. zł oszczędności. Jest też współwłaścicielką domu o powierzchni 120 m kw. o wartości 140 tys. zł oraz działki o powierzchni 33 arów i wartości 100 tys. zł.

Rzeczniczka klubu PiS w ubiegłym roku otrzymała ponad 154 tys. zł uposażenia oraz ponad 31 tys. zł diety parlamentarnej.

Mazurek jest właścicielką samochodu Nissan Qashqai z 2013 roku.

Ryszard Terlecki

W oświadczeniu majątkowym Ryszard Terlecki zadeklarował oszczędności w wysokości 30 tys. zł. Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości nie posiada żadnej nieruchomości. Mieszka bowiem w mieszkaniu o powierzchni ok. 100 m kw., które jest własnością żony i nie podlega współwłasności.

Terlecki podał, że zarobił w ubiegłym roku łącznie ponad 322,5 tys. zł. Na jego dochody składały się wpływy między innymi z: Kancelarii Sejmu, krakowskiej Akademii Ignatianum, czy emerytury.



Ryszard Terlecki ma samochód Opel Astra z 2007 roku. Ale też zobowiązania: kredyt na zakup mieszkania dla syna na kwotę 51 tys. zł.

Barbara Dolniak

Barbara Dolniak zgromadziła 218 tys. zł oszczędności w gotówce oraz ponad 15 tys. zł na rachunku w banku.

Posłanka Nowoczesnej jest współwłaścicielką domu o powierzchni 200 m kw. o wartości 700 tys. zł. Ponadto jest współwłaścicielką działki o powierzchni 2718 m kw. o wartości 150 tys. zł, a także czterech mniejszych działek o powierzchniach od 419 do 1387 m kw.

Dolniak jest też współwłaścicielką domu o powierzchni 148 m kw. o wartości 250 tys. zł i garażu o powierzchni 42 m kw. o wartości 30 tys. zł.

Wicemarszałkini Sejmu w ubiegłym roku otrzymała wynagrodzenie z Sejmu w wysokości blisko 180 tys. zł, a także dietę parlamentarną - ok. 30 tys. zł. Barbara Dolniak jest właścicielką samochodu marki Peugeot 508 z 2013 roku.

Małgorzata Kidawa-Błońska

Małgorzata Kidawa-Błońska ma wspólnie z mężem ok. 136 tys. zł oszczędności, dom o powierzchni 142,8 m kw. (współwłasność z mężem) o wartości ok. 640 tys. zł. Posłanka PO posiada także dom z 1926 roku o powierzchni ok. 438 m kw. Jest to również współwłasność z mężem. Ponadto Kidawa-Błońska posiada jedną akcję imienną spółki Górnik Zabrze.

Wynagrodzenie poselskie wicemarszałkini Sejmu wyniosło w ubiegłym roku 169 tys. zł. Ponadto Kidawa-Błońska otrzymała ponad 30 tys. zł diety poselskiej.

Wśród przedmiotów o wartości powyżej 10 tys. zł wymienia pamiątki rodzinne oraz samochody: Volvo XC 70 z 2002 roku oraz Volkswagen Phaeton z 2004 roku. Małgorzata Kidawa-Błońska spłaca także zobowiązania, dwa kredyty konsumpcyjnego w wysokości 12 tys. zł i 13 tys. zł.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Dorota Arciszewska-Mielewczyk na koniec 2017 roku zgromadziła 316 tys. zł oszczędności. Posłanka PiS jest właścicielką domu o powierzchni użytkowej 563 m kw. o wartości 4 mln zł, a także mieszkania o powierzchni 236,61 m kw. o wartości 200 tys. zł. Ponadto posiada działkę gruntową o powierzchni 1,42 ha o wartości 480 tys. zł.

Arciszewska-Mielewczyk ma udziały w spółkach Polskie Pierze i Puch oraz IBS, a także spółkach prawa cypryjskiego: FGT Investment, F Beverages. Z tego tytułu nie osiągnęła żadnych dochodów. Posłanka otrzymała jednak dietę - ponad 30,5 tys. zł oraz uposażenie wynoszące blisko 143 tys. zł.

Parlamentarzystka jest właścicielką samochodu osobowego Mercedes Benz GLK 250 z 2011 roku.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk spłaca ponadto liczne zobowiązania: kredyt mieszkaniowy na ponad 655 tys. zł, kredyt na rachunku karty kredytowej wynoszący 19 tys. zł oraz pożyczkę w wysokości 165 tys. zł. Posłanka poinformowała także o zobowiązaniach wchodzących w skład masy spadkowej po zmarłym mężu w wysokości 313 tys. zł.

Krzysztof Brejza

W oświadczeniu majątkowym Krzysztof Brejza zadeklarował ok. 160 tys. zł oszczędności, w tym lokaty i fundusze inwestycyjne. Poseł PO jest właścicielem mieszkania o powierzchni 148 m kw. o wartości 430 tys. zł oraz 1 ha ziemi rolnej o wartości 40 tys. zł.

Parlamentarzysta w ubiegłym roku otrzymał ponad 147 tys. zł uposażenia oraz blisko 30 tys. zł diety parlamentarnej.

Brejza jest właścicielem dwóch samochodów Volkswagena Touareg z 2007 roku i Volvo V70 z 2009 roku. Spłaca też kredyt w wysokości ok. 60 tys. euro.

