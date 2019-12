Odtwórz: Prezydent skierował do TK ustawę w sprawie jawności majątku

Odtwórz: Opozycja o skierowaniu ustawy o jawności majątku rodzin polityków do TK

Kilka domów, setki akcji i miliony na kontach. Poniżej przedstawiamy oświadczenia majątkowe nowych ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Oświadczenia majątkowe ministrów zostały złożone w związku z powołaniem do Rady Ministrów dnia 15 listopada, a opublikowano je 31 grudnia 2019 roku.

Co ma marszałek i wicemarszałkowie? Oświadczenia majątkowe Prezydium Senatu Marszałek Senatu Tomasz Grodzki ma 400 tysięcy złotych w walutach. Dodatkowo jes... zobacz więcej » Tadeusz Kościński

Nowy minister finansów w oświadczeniu majątkowym poinformował, że jest właścicielem domu o pow. 356 m kw. na działce o pow. 1707 m kw. Posiada również na własność mieszkanie o pow. 70 m kw., a jest współwłaścicielem mieszkania o pow. 104 m kw.

Minister finansów jest też milionerem. W swoim oświadczeniu majątkowym wykazał oszczędności w wysokości ponad 1,12 mln zł oraz 255 tys. funtów brytyjskich (niecałe 1,3 mln zł).

Posiada także papiery wartościowe o wartości 3,5 mln zł. Wśród posiadanych akcji można znaleźć walory m.in. PGNiG, Orlenu, Pekao, PZU, PKO BP, Enei czy Energi. W osobnym oświadczeniu Tadeusz Kościński zastrzegł, że w związku z tym, że jako minister finansów wchodzi w skład Komisji Nadzoru Finansowego, w trakcie pełnienia funkcji oraz trzy miesiące po zakończeniu sprawowania urzędu nie będzie przeprowadzał transakcji na akcjach.

Kościński ma też prawie 94 tys. funtów brytyjskich (ok. 460 tys. zł) w funduszu inwestycyjnym Lloyds Multi Strategy Fund. Jest też właścicielem samochodu Jeep Grand Cherokee z 2014 roku.

Po stronie zobowiązań minister napisał o obciążeniu na karcie kredytowej w wysokości prawie 27 tys. zł.

Jak czytamy w oświadczeniu majątkowym, minister finansów będzie zarabiał 11,5 tys. zł brutto miesięcznie. Kościński pobiera też angielską emeryturę w wysokości 1,7 tys. funtów miesięcznie (ok. 8,5 tys. zł miesięcznie).

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE TADEUSZA KOŚCIŃSKIEGO

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Minister funduszy i polityki regionalnej w oświadczeniu majątkowym wykazała, że jest właścicielką dwóch mieszkań o metrażu około 57 i 73 m kw.

Poinformowała także o oszczędnościach w wysokości prawie 58 tys. zł.

Minister napisała jeszcze, że posiada samochód osobowy Mazda 6 z 2008 roku oraz małżeńską rozdzielność majątkową.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE MAŁGORZATY JAROSIŃSKIEJ-JEDYNAK

Michał Kurtyka

Z oświadczenia majątkowego wynika, że minister klimatu jest właścicielem domu o pow. ok. 150 m kw. na działce o pow. 471 m kw., domku letniskowego o pow. ok. 100 m kw. na działce wielkości 800 m kw. oraz współwłaścicielem działki niezabudowanej (pow. nieczytelna).

Kurtyka ma 2 tys. zł oraz 42,5 tys. franków (166 tys. zł) oszczędności oraz ponad 800 tys. zł zgromadzonych w papierach wartościowych (m.in. IKE, IKZE, obligacje skarbu państwa).

Minister klimatu jest właścicielem samochodu Peugeot 4007 z 2011 roku. Ma także kruszce szlachetne o szacunkowej wartości ok. 87 tys. zł.

Kurtyce zostało jeszcze do spłacenia ponad 166 tys. franków (650 tys. zł) kredytu hipotecznego oraz wierzytelności na prawie 400 tys. zł.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE MICHAŁA KURTYKI

Marlena Maląg

Z oświadczenia majątkowego wynika, że minister rodziny, pracy i polityki społecznej jest współwłaścicielką - wraz z mężem - domu o powierzchni 160 m kw., mieszkania (38 m kw.) oraz działki (1261 m kw.).

Maląg poinformowała, że zgromadziła ok. 45 tys. zł. Jest właścicielką Toyoty Corolli z 2014 roku. W zobowiązaniach minister napisała o ok. 39 tysiącach na karcie kredytowej.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE MARLENY MALĄG

Danuta Dmowska-Andrzejuk

Minister sportu w oświadczeniu majątkowym wykazała, że jest właścicielem domu o powierzchni 368 m kw. oraz współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 33 m kw. oraz działki o pow. 1313 m kw.



Dmowska-Andrzejuk wykazała oszczędności w wysokości około 33 tys. zł. Posiada także około 2000 euro oraz 1000 franków.



W ubiegłym roku z tytułu darowizn, stosunku pracy w wojsku, stypendium klubowego, wynajmu mieszkania oraz likwidacji polisy na życie Dmowska-Andrzejuk wykazała dochód w wysokości 189 tys.

Minister jest ponadto właścicielem samochodu Skoda Octavia z 2015 roku.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DANUTY DMOWSKIEJ-ANDRZEJUK

Michał Woś

Ministerstwem Środowiska ma kierować Michał Woś, który zastąpi na tym stanowisku Henryka Kowalczyka. Na razie resort jeszcze nie powstał po tym, jak w listopadzie został zlikwidowany. Na początku grudnia Centrum Informacyjne Rządu w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl poinformowało, że "całość spraw zostanie uregulowana w ciągu kilku tygodni".

Jeśli chodzi o oświadczenie majątkowe, to przyszły minister środowiska napisał o działce o pow. ok. 0,35 ha o wartości 172 tys. zł. Na działce znajduje się budynek - pustostan, który kiedyś był przedszkolem i jest w trakcie przebudowy na dom. W 31 procentach jest to majątek odrębny, a w 63 proc. - współwłasność małżeńska.

W zasobach pieniężnych zgromadził ok. 50 tys. zł (ustawowa współwłasność małżeńska) oraz 137 tys. zł (pierwsza transza kredytu hipotecznego). W zobowiązaniach Woś napisał o wspomnianym już kredycie hipotecznym na kwotę 250 tys. zł, przy czym do spłaty zostało 137 tys. zł.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE MICHAŁA WOSIA