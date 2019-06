Dom, mieszkanie i kredyt we frankach szwajcarskich wpisała do oświadczenia majątkowego za 2018 rok minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Z kolei szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski wymienił dom, działki i spore oszczędności.

W piątek na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiły się oświadczenia majątkowe premiera Mateusza Morawieckiego oraz większości pozostałych członków rządów. Za wyjątkiem oświadczeń ministra Zagórskiego oraz minister Emilewicz, które znalazły się na stronie dopiero po weekendzie.

Oświadczenia majątkowe zostały złożone według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

Jadwiga Emilewicz

W swoim oświadczeniu minister przedsiębiorczości i technologii napisała, że wspólnie z małżonkiem posiadają dom o powierzchni 140 m kw. oraz mieszkanie o powierzchni 50 m kw.

Jeśli chodzi o zasoby pieniężne, w każdej rubryce (środki pieniężne w polskiej walucie, w walucie obcej, papiery wartościowe) Emilewicz napisała: "nie dotyczy".

Minister ma jednak zobowiązania - zaciągnięty w 2005 roku kredyt na zakup domu. Na koniec ubiegłego roku do spłaty pozostało 149 tys. franków szwajcarskich (ok. 570 tys. zł).

Marek Zagórski

Według opublikowanego na stronie internetowej kancelarii premiera oświadczenia minister cyfryzacji posiada na własność dom o pow. 140 m kw. oraz mieszkanie o powierzchni 33,4 m kw., do którego przypisane jest 1/159 udziału w garażu wielostanowiskowym.

Zagórski posiada również na własność trzy działki o pow. 10 000 m kw., 3000 m kw. oraz 2000 m kw.

Na koniec 2018 roku minister miał również 69 154,36 zł oszczędności oraz polisę na życie z funduszem kapitałowym, której wartość wykupu wynosi ok. 20 tys. zł.

W oświadczeniu majątkowym szefa resortu cyfryzacji znalazł się również samochód Volkswagen Tiguan 2.0 z 2010 roku.

Zagórski ma jeszcze do spłaty kredyt w wysokości ok. 112 tys. franków szwajcarskich (ok. 430 tys. zł, stan na grudzień 2018).

W dodatkowych informacjach minister wpisał: przychód z najmu mieszkania - 13 200 zł, dietę parlamentarną - 29 895,38 zł oraz wynagrodzenie z ministerstwa cyfryzacji - 162 241,63 zł.

