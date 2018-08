Wszystko wskazuje na to, że od września przestanie działać dworzec autobusowy w Ostrołęce. Powodem jest brak porozumienia między przewoźnikiem a lokalną parafią, która jest właścicielem terenu dworca.

Operatorem dworca autobusowego w Ostrołęce od początku lipca tego roku jest Polonus. Wcześniej dzierżawcą dworca była spółka PKS Ostrołęka, którą jednak zlikwidowano.

Nowy przewoźnik chciał połączyć Ostrołękę z miasteczkami i wsiami w regionie. Po niecałym miesiącu zmienił jednak plany. Skierował pismo do przedstawicieli Kościoła, w którym poinformował o wypowiedzeniu umowy dzierżawy i wycofaniu się z przedsięwzięcia.

Firma zamieściła w tej sprawie komunikat na swojej stronie. "Informujemy, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 'Polonus' w Warszawie S.A. od dnia 01.09.2018 r. nie będzie już operatorem dworca autobusowego mieszczącego się przy ulicy Bogusławskiego 21 w Ostrołęce.

Pomimo szczerych chęci i podjętych działań, z przykrością informujemy, iż z uwagi na brak porozumienia z właścicielem terenu musieliśmy odstąpić od realizacji naszych planów" - poinformował Piotr Pogonowski, dyrektor zarządzający przewoźnika.

Bezrobotni będą dowożeni do pracy? Minister o problemach z transportem Szukamy rozwiązań, żeby urzędy pracy miały możliwość wsparcia bezrobotnych, nie... zobacz więcej » Według doniesień lokalnych mediów za brakiem porozumienia stoją przede wszystkim wysokie koszty dzierżawy narzucone przez księży.

Diecezja odpowiada

Tej wersji nie potwierdza strona kościelna. W środowym oświadczeniu Kuria Diecezjalna w Łomży podkreśliła, że Polonus, wypowiadając umowę dzierżawy, wskazał, że "przyczyną wypowiedzenia jest w szczególności, ale nie wyłącznie, zły stan techniczny dworca autobusowego, zarówno budynku jak i placu manewrowego".

Zdaniem przedstawicieli kurii stoi to w "wyraźnej sprzeczności" z treścią umowy dzierżawy podpisanej pod koniec czerwca. Zdaniem diecezji przewoźnik znał stan techniczny i zaakceptował go.

Jak dodano, firma otrzymała też odpowiedź ze strony parafii na wypowiedzenie umowy, w której zostało między innymi zaznaczone, że parafia nie podziela oceny stanu technicznego budynku dworcowego, określonego przez Polonus jako "zagrażający bezpieczeństwu pasażerów i jego personelu".

Według diecezji "poprzedni dzierżawca eksploatował dworzec do końca czerwca br., więc obiekt ten nie mógł być w tak złym stanie".

Rzecznik Polonusa nie chciał udzielić komentarza.

Rozgoryczenie mieszkańców

Sporowi z rozgoryczeniem przyglądają się mieszkańcy. Jak wskazują, po zamknięciu dworca część z nich może stracić jedyną możliwość dotarcia do pracy czy szkoły.

- Stracę pracę, ale bardziej martwi mnie to, że moje dziecko nie będzie miało czym dojeżdżać do szkoły - powiedziała w rozmowie z TVN24 jedna z mieszkanek. - Dworzec jest bardzo potrzebny, dlatego że młodzież dojeżdża do szkoły jesienią, zimą - wtórowała inna kobieta.

Podkreśliła także, że bardzo dużo ludzi robi zakupy w okolicach dworca. Na jego terenie znajdują się bowiem sklepy.

Niezadowoleni są również sami kupcy, ponieważ praktycznie z dnia na dzień stracą pracę. Otrzymali już nawet wypowiedzenie umów, co jednoznacznie oznacza, że nie będą tu już pracować.

Zaskoczony taki obrotem sprawy jest Wojciech Dorobiński, rzecznik urzędu miejskiego w Ostrołęce.

- Na pewno będziemy szukać jakiegoś rozwiązania. Nawet żeby postawić tymczasowy kontener, który będzie umożliwiał pasażerom schronienie zimą - wskazał.

Rozmowy trwają

Być może dworzec uda się jeszcze uratować. "Sprawa korzystania z terenu dworcowego i budynku dworcowego dla potrzeb transportu pasażerów jest wciąż otwarta i prowadzone są w tej chwili rozmowy w tym temacie. Pragniemy jednak także stwierdzić, że sprawa bezpośredniej organizacji transportu publicznego nie należy do zadań Kościoła" - poinformowała diecezja łomżyńska w oświadczeniu.