Podpisaliśmy porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące przejęcia Energi - poinformował w sobotę prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Kontynuacja strategicznych inwestycji

"Podpisaliśmy dziś ważne porozumienie ze Skarbem Państwa, dotyczące planowanego przejęcia @EnergaSA" - napisał na Twitterze prezes Obajtek.

Dodał też, że Orlen "zadeklarował w nim kontynuację strategicznych inwestycji gdańskiej grupy i utrzymanie polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek".

Porozumienie zawiera deklaracje intencji PKN Orlen dotyczące realizacji polityki energetycznej Polski, kontynuacji inwestycji strategicznych Energi oraz utrzymania polityki zatrudnienia w grupie kapitałowej Energa zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie spółek z tej grupy we wszystkich dziedzinach ich działalności.

Strony porozumienia przewidują, że po przejęciu przez Orlen kontroli nad Energą kontynuowane będą inwestycje strategiczne gdańskiego koncernu. Orlen po przejęciu kontroli nad Energą dokona weryfikacji warunków kontynuowania tych inwestycji, w szczególności budowy Elektrowni Ostrołęka C.



Porozumienie wejdzie w życie z dniem przeniesienia akcji Energi należących do Skarbu Państwa na Orlen w ramach ogłoszonego przez płocką spółkę wezwania.

Na początku grudnia 2019 roku PKN Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi. Jednym z warunków wezwania jest złożenie zapisów na sprzedaż akcji uprawniających do co najmniej 66 proc. głosów. Zapisy rozpoczęły się 31 stycznia i potrwają do 22 kwietnia.

Kilka dni temu PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na 100 proc. akcji Energi do 8,35 zł z 7 zł oferowanych wcześniej. W połowie lutego wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin oceniał, że cena 7 zł za akcję Energi to absolutne minimum. Zapowiedział rozmowy z Orlenem, gdyż jego zdaniem, Skarb Państwa powinien sprzedać energetyczną spółkę korzystniej.

Komisja Europejska poinformowała pierwszego kwietnia br., że zatwierdziła przejęcie spółki Energa przez PKN Orlen. Przekazała, że transakcja nie spowoduje naruszenia rynkowej konkurencji.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych (obok Polskiej Grupy Energetycznej, Enei i Tauronu) i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce.

PKN Orlen poinformował w ostatnią środę, że sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm.

Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. produkowanego przez Grupę Energa wolumenu energii elektrycznej pochodzi z OZE, co stanowi najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów.

Płocka spółka poinformowała też, że konsolidacja spółek umożliwi również wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN Orlen przez Grupę Energa. W ten sposób ograniczone zostaną koszty operacyjne związane z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców.