Pięć firm z Polski znalazło się w pierwszej dziesiątce rankingu największych firm Europy Środkowo-Wschodniej przygotowanego przez firmę Coface wspólnie z "Rzeczpospolitą". Pozycję lidera utrzymał Polski Koncern Naftowy Orlen, tuż za podium znalazła się zaś spółka Jeronimo Martins Polska.

Z tegorocznej edycji zestawienia 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej wynika, że czołowe przedsiębiorstwa wciąż znajdują się na fali wznoszącej. Według wyników firm za 2018 rok suma przychodów przedsiębiorstw ujętych w zestawieniu wzrosła o ponad 7 procent i przekroczyła nieco poziom 698 miliardów euro.

Z drugiej strony, o 1,36 procent spadły ich zyski i jak wskazano jest to wynik niepokojący. "252 firmy wykazały obniżenie zysku lub taki sam wynik jak przed rokiem, a 237 firm raportuje wzrost zysku. Nie ma informacji o wyniku 11 przedsiębiorstw" - czytamy.

Największe firmy w Europie Środkowo-Wschodniej

Oto najlepsze do życia miejsca na świecie. Jedno miasto z Polski Wiedeń to najlepsze do życia miasto na świecie. Austriacka stolica drugi rok z r... zobacz więcej » Liderem rankingu pozostaje Polska. W tej edycji zestawienia, w gronie największych 500 przedsiębiorstw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, znalazło się 175 firm (35 procent) z Polski, z czego pięć w pierwszej dziesiątce.

W tegorocznej edycji rankingu znalazło się 71 firm węgierskich, 61 rumuńskich, 60 czeskich. Jak dodano, pozostałe kraje mogą liczyć na mniejszą reprezentację. "Najskromniej wypadają Łotwa z siedmioma i Serbia z dziesięcioma firmami" - czytamy w "Rz".

Jak wynika z raportu, niezmiennie, pierwsze miejsce należy do Polskiego Koncernu Naftowego Orlen.

Na podium, podobnie jak przed rokiem, znalazła się czeska Skoda Auto oraz węgierski Mol Magyar Olaj. Tuż za podium sklasyfikowano właściciela Biedronki - firmę Jeronimo Martins Polska, a pierwszą piątkę uzupełnił słowacki oddział koncernu Volkswagen, który awansował o dwa miejsca.

Na szóste miejsce spadło za to Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Ponadto w pierwszej dziesiątce znalazły się: Grupa Lotos - 8. miejsce oraz Polska Grupa Energetyczna (PGE) - 9. miejsce.

Z czołowej dziesiątki wypadła za to grupa handlowa Eurocash, która obniżyła notowania o trzy pozycje i teraz jest na 12. miejscu. Jedyną nową firma w czołowej dziesiątce jest czeski Alpiq Energy.

Pierwsza dziesiątka rankingu:

1. PKN Orlen (Polska) - 25,5 miliarda euro obrotów w 2018 roku

2. Skoda Auto (Czechy) - 16,2 miliarda euro

3. MOL (Węgry) - 16,1 miliarda euro

4. Jeronimo Martins Polska (Polska) -11,9 miliarda euro

5. Volkswagen Slovakia (Słowacja) - 10,4 miliarda euro

6. PGNiG (Polska) - 9,6 miliarda euro euro

7. Audi Hungaria (Węgry) - 7,4 miliarda euro

8. Grupa Lotos (Polska) - 7 miliardów euro

9. PGE (Polska) - 6 miliardów euro

10. Alpiq Energy (Polska) - 5,5 miliarda euro