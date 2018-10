Koncerny paliwowe w całej Polsce wprowadzają nowe oznaczenia paliw na stacjach. Czas na wprowadzenie zmian upływa 12 października i ma to związek z wejściem w życie unijnej dyrektywy. Wedle założeń dzięki etykietom kierowcy mają unikać pomyłek przy tankowaniu.

Nowe etykiety będą widoczne na dystrybutorach do benzyny, oleju napędowego, wodoru, sprężonego gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego oraz gazu płynnego na wszystkich ogólnodostępnych stacjach w całej Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Macedonii, Serbii, Szwajcarii i Turcji.



Oznaczenia są efektem unijnej dyrektywy DAFI (2014/94/UE z dnia 22 października 2014 roku), która wprowadziła obowiązek znakowania między innymi pojazdów i dystrybutorów pod kątem przeznaczonych do nich paliw.

Mimo że termin na wprowadzenie zmian upływa już za kilkanaście dni, to na części stacji jeszcze trwają prace nad wdrożeniem przepisów.

Prace trwają

"Sukcesywnie wprowadzamy nowe oznaczenia na stacjach sieci Lotos. Terminu określonego w przepisach zamierzamy dotrzymać" - poinformował w odpowiedzi na pytania tvn24bis.pl Krzysztof Kopeć z działu komunikacji zewnętrznej Grupy Lotos.

Oznakowanie nowymi etykietami wykonano już na wszystkich stacjach Orlenu. "Prace trwają jeszcze na niektórych stacjach naszej sieci z logo Bliska, ale we wszystkich tych placówkach przed 12 października pojawią się nowe oznakowania paliw sprzedawanych przez koncern" - poinformowało biuro prasowe PKN Orlen.

Prace trwają także na stacjach BP. "Mamy już opracowane wzorce i jesteśmy w trakcie wdrażania procesu, który planujemy zakończyć na koniec października" - wskazała dr Magdalena Kandefer-Kańtoch, rzecznik prasowy BP w Polsce.

Shell przewiduje, że proces zmiany oznakowania uda się zakończyć na początku października, "a na pewno przed datą 12 października 2018 roku". "Dotychczasowe informacje na temat rodzaju paliwa (np. benzyna, olej napędowy, gaz) pozostaną wyraźnie widoczne, tak aby klienci mieli pewność, że tankują właściwe i znane im paliwo. Nie wzrośnie więc ryzyko pomyłki podczas tankowania" - zapewniła Anna Papka, rzecznik prasowy Shell w Polsce.

W trakcie wprowadzania nowych oznaczeń paliw jest również Circle K. "Etykiety na pistoletach wydawczych już są widoczne na wszystkich stacjach Circle K w Polsce. Obecnie trwa wymiana etykiet na dystrybutorach" - wyjaśniono w przesłanej nam odpowiedzi. Zaznaczono, że zmiany zostaną wprowadzone do 12 października.

WSKAZÓWKI DLA KIEROWCÓW

Co oznaczają nowe symbole

Benzynowe:

E5



Symbol oznacza benzynę o maksymalnej zawartości biokomponentów do 5 procent. Obecnie dostępne na większości stacji paliwa - benzyna bezołowiowa 95 i 98 - będą oznaczane właśnie tym symbolem.

E10



Symbol oznacza benzynę o maksymalnej zawartości biokomponentów do 10 procent.



E85



- To paliwo, które było przez pewien czas oferowane w Polsce. Jest to paliwo typu benzynowego oparte głównie na biokomponentach, ale liczba pojazdów o silnikach flexifuel jest bardzo mała - mówił w lipcu w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS Leszek Wieciech, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego

Diesle:

B7



Paliwa z oznaczeniem "B" w kwadracie zawsze wlewamy do silników Diesla. To paliwo powszechnie stosowane w krajach Unii Europejskiej o zawartości do 7 procent biokomponentów pierwszej generacji.

B10



To paliwo o zawartości do 10 procent biokomponentów pierwszej generacji.

XTL



Ten symbol oznacza olej napędowy powstały bez użycia ropy naftowej. - To paliwo syntetyczne dla diesli o właściwościach takich samych, jak klasyczny olej mineralny. Te paliwa mogą zawierać do 7 procent biokomponentów pierwszej generacji, ale to nie wpływa na ich parametry. W Polsce takiego paliwa jeszcze nie ma. To paliwo bardzo dobrej jakości - mówił Wieciech.

Paliwa gazowe:

Paliwa gazowe będą oznaczone rombem.



H2 - to wodór



CNG – sprężony gaz ziemny



LNG – skroplony gaz ziemny



LPG – gaz płynny







Etykiety na samochodach

To nie jedyne zmiany związane z nowymi przepisami. Etykiety będą bowiem obecne także na nowych samochodach w pobliżu korków bądź klapek wlewu paliwa, po raz pierwszy wprowadzonych na rynek lub zarejestrowanych po 12 października. Kierowcy mogą je również dostrzec w instrukcji użytkowania pojazdów.

Zgodnie z intencją autorów nowych przepisów, etykieta ma pomóc konsumentom zweryfikować, czy wybierają paliwo odpowiednie dla ich pojazdów. W tym celu należy dopasować naklejkę na samochodzie do odpowiedniej etykiety na dystrybutorze paliwa.

W przypadku starszych aut producenci nie zalecają umieszczania etykiet samemu. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie z lokalnymi sprzedawcami samochodów.

Zobacz materiał ToTeraz o zmianach na stacjach paliw: