Orlen złożył w czwartek ofertę finansowania Ruchu z zamiarem przejęcia 100 procent akcji spółki - poinformował w czwartek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Złożyliśmy dziś ofertę finansowania #RUCH, z zamiarem przejęcia 100 proc. akcji spółki. Badanie due dilligence (kondycji handlowej, finansowej i prawnej - red.) wskazało synergie pomiędzy modelem biznesowym Ruchu, bazującym na kolportażu prasy, a segmentem detalicznym @PKN_ORLEN. Finalizacja oferty zależy od decyzji wierzycieli" - napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.



Niedawno prezes informował, że PKN Orlen mógłby kupić Ruch, jeśli wyniki prowadzonych analiz będą pozytywne.

- Jeśli ze wszystkich analiz wyjdzie, że opłaca nam się kupić Ruch, to go kupimy. Podchodzimy do tego biznesowo. Ruch działający w branży FMCG (produkty szybkozbywalne - red.) mógłby uzupełnić nasze aktywa choćby w obszarze detalu. Czasami łatwiej jest kupić pewne elementy biznesu niż samemu budować je od zera - mówił. Imponujące pensje w Orlenie. Ile zarobił prezes Daniel Obajtek? 867 tysięcy złotych - tyle w ubiegłym roku wyniosło wynagrodzenie brutto prezesa... zobacz więcej »

Kłopoty Ruchu

Na początku roku Alior Bank złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Ruchem. Bank zapowiedział, że przejęcie akcji będzie czasowe i dokonane wyłącznie na potrzeby wsparcia procesu restrukturyzacji, a następnie firma zostanie odsprzedana na rzecz inwestora lub inwestorów.

31 sierpnia 2018 r. zadłużony Ruch złożył w sądzie wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) w celu zawarcia układu częściowego.

Z wcześniejszych informacji wynikało, że rada wierzycieli Ruchu, w której są m.in. wydawcy prasy, była przychylna przygotowanemu przez PKN Orlen i Alior Bank planowi restrukturyzacji umożliwiającemu prowadzenie dalszej działalności.

Orlen i Ruch

Sieć własna Ruchu składa się z 1800 punktów zapewniających roczny obrót w wysokości około 870 mln zł. Kolportaż Ruchu dociera do ok. 20 tys. punktów i generuje roczny obrót o wartości ok. 500 mln zł. Ruch ma 13 centrów logistycznych i jeden magazyn centralny.

PKN Orlen to największy podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i zarazem jeden z największych w tym segmencie w Europie. Według opublikowanego ostatnio "Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Orlen i PKN Orlen za rok 2018", w grupie kapitałowej koncernu stan zatrudnienia wynosi ponad 21,2 tys., a w samym koncernie ponad 5,2 tys. osób.

Orlen podał, że zysk netto spółki za 2018 roku osiągnął poziom ponad 5,4 miliarda złotych. To mniej niż w 2017 roku, kiedy wyniósł rekordowe ponad 6,1 miliarda złotych.

Orlen ma też najwięcej stacji paliwowych w Polsce. Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku było to 1774 punktów (w tym 57 stacji Bliska). Na drugim miejscu pod tym względem - z 542 obiektami - znalazł się koncern BP. Trzecie miejsce przypadło gdańskiemu Lotosowi, który miał 488 stacji, w tym 198 z logo Optima.